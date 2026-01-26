Медведев оценил попытку США переосмыслить курс в отношении России

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стремление новой администрации США переосмыслить курс в отношении России является сдвигом в верном направлении, но это только начало пути, успех процесса нормализации отношений еще не гарантирован, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.