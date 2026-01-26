Рейтинг@Mail.ru
ДСНВ работал на сокращение стимулов к гонке вооружений, заявил Медведев - РИА Новости, 26.01.2026
00:31 26.01.2026
ДСНВ работал на сокращение стимулов к гонке вооружений, заявил Медведев
ДСНВ работал на сокращение стимулов к гонке вооружений, заявил Медведев

Дмитрий Медведев
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) работал на поддержание стратегической стабильности и сокращение числа стимулов к гонке вооружений, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
По его словам, ДСНВ в целом выполнил свои основные функции на определенном историческом отрезке и сыграл вполне позитивную роль.
Медведев заявил о позитивной роли ДСНВ на определенном историческом отрезке
"Работал на поддержание стратегической стабильности и сокращение числа стимулов к гонке вооружений. Обеспечивал необходимую предсказуемость в сфере стратегических наступательных вооружений", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Медведев назвал конструктивной российскую инициативу по ДСНВ
