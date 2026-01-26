ДСНВ работал на сокращение стимулов к гонке вооружений, заявил Медведев

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) работал на поддержание стратегической стабильности и сокращение числа стимулов к гонке вооружений, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

По его словам, ДСНВ в целом выполнил свои основные функции на определенном историческом отрезке и сыграл вполне позитивную роль.