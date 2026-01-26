https://ria.ru/20260126/medvedev-2070228215.html
Медведев назвал конструктивной российскую инициативу по ДСНВ
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал конструктивной российскую инициативу по Договору о...
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал конструктивной российскую инициативу по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля.
Медведев напомнил, что в 2023 году Россия и США заявили о намерении продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по договору до момента прекращения его существования в феврале 2026 года.
"В сентябре прошлого года наша страна предложила пойти еще дальше. Президент России (Владимир Путин - прим.) выдвинул конструктивную инициативу: добровольное сохранение сторонами приверженности лимитам по ДСНВ еще как минимум в течение одного года после завершения его жизненного цикла. Глава нашего государства подчеркнул, что эта мера может быть жизнеспособной только при условии, что Америка будет действовать аналогичным образом и не предпримет шагов, которые нарушают сегодняшний паритет", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант
".
Президент США Дональд Трамп ранее назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.