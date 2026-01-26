Рейтинг@Mail.ru
00:30 26.01.2026
Медведев назвал конструктивной российскую инициативу по ДСНВ
россия
америка
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий медведев
единая россия
россия, америка, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Америка, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал конструктивной российскую инициативу по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля.
Медведев напомнил, что в 2023 году Россия и США заявили о намерении продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по договору до момента прекращения его существования в феврале 2026 года.
"В сентябре прошлого года наша страна предложила пойти еще дальше. Президент России (Владимир Путин - прим.) выдвинул конструктивную инициативу: добровольное сохранение сторонами приверженности лимитам по ДСНВ еще как минимум в течение одного года после завершения его жизненного цикла. Глава нашего государства подчеркнул, что эта мера может быть жизнеспособной только при условии, что Америка будет действовать аналогичным образом и не предпримет шагов, которые нарушают сегодняшний паритет", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Президент США Дональд Трамп ранее назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
