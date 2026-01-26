Медведев рассказал о принципах снижения рисков ядерной войны

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ядерные державы для снижения рисков ядерной войны должны руководствоваться принципом равной и неделимой безопасности, а также отказаться от ущемления коренных интересов друг друга и быть нацеленными на устранение противоречий, способных привести к военной конфронтации, Ядерные державы для снижения рисков ядерной войны должны руководствоваться принципом равной и неделимой безопасности, а также отказаться от ущемления коренных интересов друг друга и быть нацеленными на устранение противоречий, способных привести к военной конфронтации, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Сердцевиной (подхода по снижению рисков ядерной войны - ред.) для нас, особенно в современных условиях, является набор фундаментальных принципов, которыми ядерные державы должны руководствоваться в своих взаимоотношениях. Отмечу самые главные из них: это принцип равной и неделимой безопасности, отказ от ущемления коренных интересов друг друга и нацеленность на устранение противоречий, которые способны привести к военной конфронтации", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".

Он отметил, что снижение стратегических рисков ядерной войны будет гарантировано, если эти принципы будут соблюдаться всеми ядерными державами.