Медведев рассказал о принципах снижения рисков ядерной войны - РИА Новости, 26.01.2026
00:29 26.01.2026
Медведев рассказал о принципах снижения рисков ядерной войны
Ядерные державы для снижения рисков ядерной войны должны руководствоваться принципом равной и неделимой безопасности, а также отказаться от ущемления коренных... РИА Новости, 26.01.2026
в мире
россия
дмитрий медведев
единая россия
россия
2026
Медведев рассказал о принципах снижения рисков ядерной войны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ядерные державы для снижения рисков ядерной войны должны руководствоваться принципом равной и неделимой безопасности, а также отказаться от ущемления коренных интересов друг друга и быть нацеленными на устранение противоречий, способных привести к военной конфронтации, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Сердцевиной (подхода по снижению рисков ядерной войны - ред.) для нас, особенно в современных условиях, является набор фундаментальных принципов, которыми ядерные державы должны руководствоваться в своих взаимоотношениях. Отмечу самые главные из них: это принцип равной и неделимой безопасности, отказ от ущемления коренных интересов друг друга и нацеленность на устранение противоречий, которые способны привести к военной конфронтации", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Он отметил, что снижение стратегических рисков ядерной войны будет гарантировано, если эти принципы будут соблюдаться всеми ядерными державами.
"Контроль над вооружениями в любом случае выполняет второстепенную функцию. Это инструмент, который помогает сторонам закрепить свои позиции на практике, в ходе реализации достигнутых договоренностей… Но сами по себе они панацеей не становятся", - добавил Медведев.
