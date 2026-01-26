Рейтинг@Mail.ru
Слова США о ядерных испытаниях осложнят диалог с Россией, считает Медведев
00:28 26.01.2026
Слова США о ядерных испытаниях осложнят диалог с Россией, считает Медведев
2026
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Риторика Вашингтона о возможности возобновления ядерных испытаний сильно осложнит любой потенциальный стратегический диалог между Россией и США, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В интервью изданию "Коммерсант" Медведев отметил, что пока проблемы в стратегической сфере в результате дестабилизирующих действий США лишь продолжают нарастать. Зампред Совбеза, в частности, напомнил о противоракетном проекте США "Золотой купол", который назвал "крайне провокационным".
"Нельзя не упомянуть и о заявлениях американского руководства о том, что Вашингтон может возобновить полноценные ядерные испытания. Это существенно осложнит любой потенциальный стратегический диалог между Россией и США", - сказал Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Медведев назвал последствия расширения ядерного клуба
