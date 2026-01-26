https://ria.ru/20260126/medvedev-2070227938.html
Слова США о ядерных испытаниях осложнят диалог с Россией, считает Медведев
Слова США о ядерных испытаниях осложнят диалог с Россией, считает Медведев - РИА Новости, 26.01.2026
Слова США о ядерных испытаниях осложнят диалог с Россией, считает Медведев
Риторика Вашингтона о возможности возобновления ядерных испытаний сильно осложнит любой потенциальный стратегический диалог между Россией и США, считает... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:28:00+03:00
2026-01-26T00:28:00+03:00
2026-01-26T00:28:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989215874_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_f861f616cabe7301414a4c3bed2c2879.jpg
https://ria.ru/20260126/medvedev-2070227773.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989215874_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_edb7133081a0a5d45888e8fd91060876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Слова США о ядерных испытаниях осложнят диалог с Россией, считает Медведев
Медведев: риторика США о ядерных испытаниях осложнит возможный диалог с РФ