Медведев оценил отношения России и США при Байдене - РИА Новости, 26.01.2026
00:26 26.01.2026
Медведев оценил отношения России и США при Байдене
Медведев оценил отношения России и США при Байдене - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев оценил отношения России и США при Байдене
Российско-американские отношения при предыдущем президенте США Джо Байдене деградировали и были гораздо хуже периода Карибского кризиса, заявил заместитель... РИА Новости, 26.01.2026
Медведев оценил отношения России и США при Байдене

Медведев: отношения РФ и США при Байдене были хуже периода Карибского кризиса

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российско-американские отношения при предыдущем президенте США Джо Байдене деградировали и были гораздо хуже периода Карибского кризиса, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
В интервью изданию "Коммерсант" зампред Совбеза РФ отметил, что возобновление взаимодействия двух стран в сфере контроля над вооружениями требует благоприятных условий, прежде всего - базовой нормализации российско-американских отношений.
"Ведь при Байдене они (отношения РФ и США - ред.) деградировали до уровня существенно хуже периода Карибского кризиса", - подчеркнул Медведев.
Трамп хочет переосмыслить курс США на "поражение" России, считает Медведев
