https://ria.ru/20260126/medvedev-2070227649.html
Медведев оценил отношения России и США при Байдене
Медведев оценил отношения России и США при Байдене - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев оценил отношения России и США при Байдене
Российско-американские отношения при предыдущем президенте США Джо Байдене деградировали и были гораздо хуже периода Карибского кризиса, заявил заместитель... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:26:00+03:00
2026-01-26T00:26:00+03:00
2026-01-26T00:26:00+03:00
россия
сша
дмитрий медведев
джо байден
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_06e99000540579ce1bf13256f65d2ab1.jpg
https://ria.ru/20260126/medvedev-2070227392.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50c9c5ead75459d3cd0b9fc00084d1da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий медведев, джо байден, единая россия
Россия, США, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Единая Россия
Медведев оценил отношения России и США при Байдене
Медведев: отношения РФ и США при Байдене были хуже периода Карибского кризиса