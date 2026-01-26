Медведев оценил будущее режима ядерного нераспространения

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пессимистично оценивает будущее режима ядерного нераспространения, но возможности предотвратить негативный сценарий у ядерных держав есть - была бы политическая воля.
В интервью изданию "Коммерсант" Медведев подчеркнул, что текущая нестабильность и образовавшийся разлом в мироустройстве вынуждают страны искать эффективные способы для защиты. В этой связи зампред Совбеза не исключил, что ядерный клуб будет расширяться.
"В целом мои оценки относительно будущего режима ядерного нераспространения достаточно пессимистичны. У нынешних официально признанных ядерных держав есть потенциал, чтобы предотвратить развитие событий по этому сценарию", - отметил он в интервью.
"Была бы политическая воля", - добавил зампред Совбеза РФ.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Медведев рассказал, чем Россия ответит на провокации с "грязной бомбой"
21 июня 2025, 10:41