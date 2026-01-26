Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет переосмыслить курс США на "поражение" России, считает Медведев
00:24 26.01.2026
Трамп хочет переосмыслить курс США на "поражение" России, считает Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пытается переосмыслить безрассудный и рискованный курс своих предшественников, стремившихся нанести России "стратегическое поражение", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы видим, что новая администрация США пытается переосмыслить безрассудный и крайне рискованный курс предыдущих американских властей, которые стремились нанести нашей стране "стратегическое поражение", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
1 апреля 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев вспомнил свои разговоры с Обамой во время работы над ДСНВ
