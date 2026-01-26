Медведев предсказал расширение ядерного клуба

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ядерный клуб будет расширяться, в него могут войти многие страны, которые хотят гарантировать свою независимость, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

В интервью изданию " Коммерсант Медведев подчеркнул, что текущая нестабильность и образовавшийся разлом в мироустройстве вынуждают страны искать эффективные способы для защиты.

"Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант — это обретение ядерного оружия. Поэтому … полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться", - сказал он в интервью.

Медведев отметил, что хотя человечество и не заинтересовано в том, чтобы у большего числа государств было ядерное оружие, но целый ряд государств обладают техническими возможностями для создания военно-ядерной программы, некоторые из них уже ведут исследования в этой сфере.

"Многие государства — это известно и по открытым источникам, и по данным разведки — занимаются исследованиями в этой сфере. Но где заканчивается мирный атом и начинается атом военный — очень подвижная граница", - заметил он, вновь добавив, что появление новых членов ядерного клуба вполне вероятно.