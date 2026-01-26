https://ria.ru/20260126/medvedev-2070227131.html
Медведев предсказал расширение ядерного клуба
Медведев предсказал расширение ядерного клуба - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев предсказал расширение ядерного клуба
Ядерный клуб будет расширяться, в него могут войти многие страны, которые хотят гарантировать свою независимость, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:22:00+03:00
2026-01-26T00:22:00+03:00
2026-01-26T00:22:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260126/medvedev-2070226719.html
https://ria.ru/20260126/oruzhie-2070226465.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев предсказал расширение ядерного клуба
Медведев: ядерный клуб будет расширяться, в него может войти целый ряд стран
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ядерный клуб будет расширяться, в него могут войти многие страны, которые хотят гарантировать свою независимость, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В интервью изданию "Коммерсант
" Медведев
подчеркнул, что текущая нестабильность и образовавшийся разлом в мироустройстве вынуждают страны искать эффективные способы для защиты.
"Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант — это обретение ядерного оружия. Поэтому … полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться", - сказал он в интервью.
Медведев отметил, что хотя человечество и не заинтересовано в том, чтобы у большего числа государств было ядерное оружие, но целый ряд государств обладают техническими возможностями для создания военно-ядерной программы, некоторые из них уже ведут исследования в этой сфере.
"Многие государства — это известно и по открытым источникам, и по данным разведки — занимаются исследованиями в этой сфере. Но где заканчивается мирный атом и начинается атом военный — очень подвижная граница", - заметил он, вновь добавив, что появление новых членов ядерного клуба вполне вероятно.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).