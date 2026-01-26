Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за диалог по снижению ядерной опасности, заявил Медведев
00:18 26.01.2026
Россия выступает за диалог по снижению ядерной опасности, заявил Медведев
Россия выступает за системный характер стратегического диалога и усилий по снижению опасности ядерной войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РИА Новости, 26.01.2026
Россия выступает за диалог по снижению ядерной опасности, заявил Медведев

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия выступает за системный характер стратегического диалога и усилий по снижению опасности ядерной войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Мы неизменно выступаем за то, чтобы любой стратегический диалог и все усилия в области снижения ядерной опасности носили системный характер", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Он отметил, что усилия в снижении ядерной опасности должны опираться на конструктивные политические позиции при выстраивании двусторонних отношений в такой "крайне важной сфере".
Медведев заявил, что Россия действует соразмерно в сфере вооружений
Россия Дмитрий Медведев Единая Россия
 
 
