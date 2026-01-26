Россия выступает за диалог по снижению ядерной опасности, заявил Медведев

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия выступает за системный характер стратегического диалога и усилий по снижению опасности ядерной войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Он отметил, что усилия в снижении ядерной опасности должны опираться на конструктивные политические позиции при выстраивании двусторонних отношений в такой "крайне важной сфере".