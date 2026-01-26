https://ria.ru/20260126/medvedev-2070226719.html
Россия выступает за диалог по снижению ядерной опасности, заявил Медведев - РИА Новости, 26.01.2026
Россия выступает за системный характер стратегического диалога и усилий по снижению опасности ядерной войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РИА Новости, 26.01.2026
россия
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия выступает за системный характер стратегического диалога и усилий по снижению опасности ядерной войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Мы неизменно выступаем за то, чтобы любой стратегический диалог и все усилия в области снижения ядерной опасности носили системный характер", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант
".
Он отметил, что усилия в снижении ядерной опасности должны опираться на конструктивные политические позиции при выстраивании двусторонних отношений в такой "крайне важной сфере".