"Золотой купол" в корне противоречит принципам ДСНВ, заявил Медведев
"Золотой купол" в корне противоречит принципам ДСНВ, заявил Медведев - РИА Новости, 26.01.2026
"Золотой купол" в корне противоречит принципам ДСНВ, заявил Медведев
Проект США по системе ПРО "Золотой купол" в корне противоречит закрепленному в ДСНВ утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных... РИА Новости, 26.01.2026
"Золотой купол" в корне противоречит принципам ДСНВ, заявил Медведев
Медведев: "Золотой купол" в корне противоречит одному из принципов ДСНВ
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Проект США по системе ПРО "Золотой купол" в корне противоречит закрепленному в ДСНВ утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Достаточно вспомнить крайне провокационный противоракетный проект "Золотой купол для Америки". Он в корне противоречит утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений — которое, кстати, было закреплено в преамбуле ДСНВ", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования. Позднее он заявил, что США нужна Гренландия ради национальной безопасности, а также она важна для планируемой реализации проекта противоракетной системы.