"Золотой купол" в корне противоречит принципам ДСНВ, заявил Медведев

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Проект США по системе ПРО "Золотой купол" в корне противоречит закрепленному в ДСНВ утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования. Позднее он заявил, что США нужна Гренландия ради национальной безопасности, а также она важна для планируемой реализации проекта противоракетной системы.