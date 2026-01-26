https://ria.ru/20260126/medvedev-2070226001.html
Медведев заявил, что Россия действует соразмерно в сфере вооружений
Медведев заявил, что Россия действует соразмерно в сфере вооружений - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев заявил, что Россия действует соразмерно в сфере вооружений
Россия добивается восстановления паритета или создает что-то принципиально новое и действует соразмерно в сфере вооружений, когда ее не слышат, заявил... РИА Новости, 26.01.2026
россия
Медведев заявил, что Россия действует соразмерно в сфере вооружений
Медведев: Россия добивается восстановления паритета в сфере вооружений
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Россия добивается восстановления паритета или создает что-то принципиально новое и действует соразмерно в сфере вооружений, когда ее не слышат, заявил
заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В интервью изданию "Коммерсант" от отметил, что Россия неизменно выступает за то, чтобы любой диалог по проблематике снижения стратегических рисков и все усилия в области снижения ядерной опасности носили системный характер и опирались на конструктивные политические позиции при выстраивании отношений в этой крайне важной сфере.
"Если же нас не слышат, мы действуем соразмерно, добиваясь восстановления паритета. Или создаем что-то принципиально новое. Такое, что надолго успокаивает наших врагов", - сказал Медведев.