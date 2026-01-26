Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что Россия действует соразмерно в сфере вооружений - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/medvedev-2070226001.html
Медведев заявил, что Россия действует соразмерно в сфере вооружений
Медведев заявил, что Россия действует соразмерно в сфере вооружений - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев заявил, что Россия действует соразмерно в сфере вооружений
Россия добивается восстановления паритета или создает что-то принципиально новое и действует соразмерно в сфере вооружений, когда ее не слышат, заявил... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:14:00+03:00
2026-01-26T00:14:00+03:00
в мире
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065727860_0:129:2500:1535_1920x0_80_0_0_40188cdeb2c91cd6cc8f7c20d18e6808.jpg
https://ria.ru/20251018/ispytanija-2049136853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065727860_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_2d51ecbfa5359cb416517ebaa380f7c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил, что Россия действует соразмерно в сфере вооружений

Медведев: Россия добивается восстановления паритета в сфере вооружений

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия добивается восстановления паритета или создает что-то принципиально новое и действует соразмерно в сфере вооружений, когда ее не слышат, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В интервью изданию "Коммерсант" от отметил, что Россия неизменно выступает за то, чтобы любой диалог по проблематике снижения стратегических рисков и все усилия в области снижения ядерной опасности носили системный характер и опирались на конструктивные политические позиции при выстраивании отношений в этой крайне важной сфере.
"Если же нас не слышат, мы действуем соразмерно, добиваясь восстановления паритета. Или создаем что-то принципиально новое. Такое, что надолго успокаивает наших врагов", - сказал Медведев.
Медведев на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений
18 октября 2025, 20:17
 
В миреРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала