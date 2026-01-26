Медведев рассказал о возобновлении стратегического диалога России и США

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Позитивных сигналов со стороны США к возобновлению диалога с Россией в сфере стратегической стабильности сейчас поступает явно недостаточно, а вот негативных примеров - масса, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В интервью изданию "Коммерсант" он отметил, что пока проблемы в стратегической сфере в результате дестабилизирующих действий США лишь продолжают нарастать. Зампред Совбеза, в частности, напомнил о противоракетном проекте США "Золотой купол", который назвал "крайне провокационным". Он упомянул и риторику американского руководства о возможности возобновления ядерных испытаний, что, по его словам, существенно осложнит любой возможный стратегический диалог между Россией и США.
"Есть и масса других негативных примеров. А вот позитивных сигналов с американской стороны явно недостаточно. В том числе отсутствует положительный отклик на нашу инициативу по "пост-ДСНВ", - добавил Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Президент России Владимир Путин ранее объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в рамках договора принесут результат, если США ответят взаимностью. Как сообщал ряд СМИ, президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 января говорила, что Москва еще не получила предметного официального ответа от Вашингтона по двусторонним каналам на инициативу по ДСНВ.
США не готовы продлить договор о СНВ еще на год, считает Ульянов
13 января, 19:27