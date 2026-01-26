Медведев рассказал о возобновлении стратегического диалога России и США

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Позитивных сигналов со стороны США к возобновлению диалога с Россией в сфере стратегической стабильности сейчас поступает явно недостаточно, а вот негативных примеров - масса, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.