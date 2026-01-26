Медведев допустил применение спецоружия после атаки на резиденцию Путина

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Атака БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия, такого рода "игры" очень опасны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Ведь европейцы, а при администрации (предыдущего президента США Джо – ред.) Байдена и американцы, постоянно провоцировали нас на жесткие решения. И эти провокации продолжаются", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
"Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента РФ в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
