00:10 26.01.2026 (обновлено: 04:07 26.01.2026)
Медведев допустил применение спецоружия после атаки на резиденцию Путина
Россия, Новгородская область, США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Единая Россия, Воздушно-космические силы России
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Атака БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия, такого рода "игры" очень опасны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Ведь европейцы, а при администрации (предыдущего президента США Джо – ред.) Байдена и американцы, постоянно провоцировали нас на жесткие решения. И эти провокации продолжаются", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
"Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента РФ в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Россия ответит на атаку БПЛА на резиденцию Путина, заявил замглавы МИД
29 декабря 2025, 19:08
 
