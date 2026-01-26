Медведев допустил применение спецоружия после атаки на резиденцию Путина

"Ведь европейцы, а при администрации (предыдущего президента США Джо – ред.) Байдена и американцы, постоянно провоцировали нас на жесткие решения. И эти провокации продолжаются", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".

В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента РФ в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.