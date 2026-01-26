Рейтинг@Mail.ru
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4 - РИА Новости, 26.01.2026
00:05 26.01.2026
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4
Лучше не заключать никакого СНВ-4, чем подписать договор, который маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах, считает... РИА Новости, 26.01.2026
россия, сша, дмитрий медведев, единая россия
Россия, США, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4

Медведев: лучше никакого СНВ-4, чем тот, что спровоцирует гонку вооружений

Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лучше не заключать никакого СНВ-4, чем подписать договор, который маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В интервью изданию "Коммерсант" Медведев высказался о перспективах возобновления взаимодействия России и США в сфере контроля над вооружениями. По его словам, позитивных сигналов со стороны США к возобновлению стратегического диалога с Россией пока явно недостаточно, а вот негативных примеров - масса.
"Поэтому скажу кратко: лучше никакого СНВ-4, чем договор, который лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах", - подытожил Медведев.
США не готовы продлить договор о СНВ еще на год, считает Ульянов
РоссияСШАДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
