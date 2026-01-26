Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лучше не заключать никакого СНВ-4, чем подписать договор, который маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.