Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4 - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4
Лучше не заключать никакого СНВ-4, чем подписать договор, который маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах, считает... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:05:00+03:00
2026-01-26T00:05:00+03:00
2026-01-26T00:05:00+03:00
россия
сша
дмитрий медведев
единая россия
россия
сша
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4
Медведев: лучше никакого СНВ-4, чем тот, что спровоцирует гонку вооружений
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лучше не заключать никакого СНВ-4, чем подписать договор, который маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В интервью изданию "Коммерсант
" Медведев
высказался о перспективах возобновления взаимодействия России
и США
в сфере контроля над вооружениями. По его словам, позитивных сигналов со стороны США к возобновлению стратегического диалога с Россией пока явно недостаточно, а вот негативных примеров - масса.
"Поэтому скажу кратко: лучше никакого СНВ-4, чем договор, который лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах", - подытожил Медведев.