https://ria.ru/20260126/medinskiy-2070363517.html
Мединский сообщил об учреждении номинации премии Тарле для учителей истории
Мединский сообщил об учреждении номинации премии Тарле для учителей истории - РИА Новости, 26.01.2026
Мединский сообщил об учреждении номинации премии Тарле для учителей истории
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что РВИО учреждает отдельную номинацию премии... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:45:00+03:00
2026-01-26T16:45:00+03:00
2026-01-26T16:45:00+03:00
россия
москва
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_ef480b3eb18995927467034931891ab6.jpg
https://ria.ru/20260121/memorial-2069377852.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8f582686fe4fcc701989b0d5f7b4fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)
Россия, Москва, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Мединский сообщил об учреждении номинации премии Тарле для учителей истории
Мединский сообщил об учреждении номинации премии Тарле для педагогов-историков
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что РВИО учреждает отдельную номинацию премии Е.В. Тарле для педагогов-историков.
Премия Е.В. Тарле присуждается за историческую достоверность и высокие достижения в области популяризации истории России и достижений военно-исторической науки в художественной литературе, в произведениях живописи, игрового и документального кино и сериалов, музыкальных произведений, театральных постановок и т.д.
"Мы учреждаем отдельную номинацию этой премии для учителей: в ней будут три призовых места для педагогов, разрабатывающих и использующих лучшие практики преподавания истории на основании государственного учебника", - сказал Мединский во время конференции РВИО, посвященной совершенствованию преподавания истории в школе.
Мединский добавил, что в этой номинации для лауреатов также предусматривается денежное вознаграждение и специальный диплом.
Конференции РВИО, посвященная совершенствованию преподавания истории в школе, проходит в понедельник в Музее военной формы в Москве, эксперты обсуждают стратегические направления развития образования, новые подходы к изучению истории, а также вызовы современности и их отражение в государственной линейке учебников по истории.