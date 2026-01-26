Рейтинг@Mail.ru
16:45 26.01.2026
Мединский сообщил об учреждении номинации премии Тарле для учителей истории
Мединский сообщил об учреждении номинации премии Тарле для учителей истории

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что РВИО учреждает отдельную номинацию премии Е.В. Тарле для педагогов-историков.
Премия Е.В. Тарле присуждается за историческую достоверность и высокие достижения в области популяризации истории России и достижений военно-исторической науки в художественной литературе, в произведениях живописи, игрового и документального кино и сериалов, музыкальных произведений, театральных постановок и т.д.
"Мы учреждаем отдельную номинацию этой премии для учителей: в ней будут три призовых места для педагогов, разрабатывающих и использующих лучшие практики преподавания истории на основании государственного учебника", - сказал Мединский во время конференции РВИО, посвященной совершенствованию преподавания истории в школе.
Мединский добавил, что в этой номинации для лауреатов также предусматривается денежное вознаграждение и специальный диплом.
Конференции РВИО, посвященная совершенствованию преподавания истории в школе, проходит в понедельник в Музее военной формы в Москве, эксперты обсуждают стратегические направления развития образования, новые подходы к изучению истории, а также вызовы современности и их отражение в государственной линейке учебников по истории.
Осмотр проектов творческого конкурса на создание в Хабаровске мемориала, посвящённого 80-летию разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны, в штаб-квартире Российского военно-исторического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Мединский и Демешин выбрали проект мемориала к 80-летию разгрома Японии
21 января, 17:44
 
РоссияМоскваВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
