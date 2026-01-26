Мединский сообщил об учреждении номинации премии Тарле для учителей истории

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что РВИО учреждает отдельную номинацию премии Е.В. Тарле для педагогов-историков.

Премия Е.В. Тарле присуждается за историческую достоверность и высокие достижения в области популяризации истории России и достижений военно-исторической науки в художественной литературе, в произведениях живописи, игрового и документального кино и сериалов, музыкальных произведений, театральных постановок и т.д.

"Мы учреждаем отдельную номинацию этой премии для учителей: в ней будут три призовых места для педагогов, разрабатывающих и использующих лучшие практики преподавания истории на основании государственного учебника", - сказал Мединский во время конференции РВИО, посвященной совершенствованию преподавания истории в школе.

Мединский добавил, что в этой номинации для лауреатов также предусматривается денежное вознаграждение и специальный диплом.