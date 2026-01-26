Рейтинг@Mail.ru
В СК рассказали, как украинские врачи калечили российских военных
16:35 26.01.2026
В СК рассказали, как украинские врачи калечили российских военных
В СК рассказали, как украинские врачи калечили российских военных
2026
россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
В СК рассказали, как украинские врачи калечили российских военных

Мазур: украинские врачи намеренно калечили российских военных

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Украинские медики намеренно калечили российских военных, попавших в плен, заявил следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Сергей Мазур.
По его словам, следователи собирают свидетельства массовых пыток российских военных с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травли собаками, утопления.
"Подобно нацистам, проводившим опыты над узниками концлагерей, украинские врачи, дававшие клятву Гиппократа, калечили российских военнослужащих, намеренно проводили операции и манипуляции без наркоза", - сказал Мазур, выступая в рамках Международных Рождественских чтений.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар "Орешником" по Украине
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
