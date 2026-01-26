В СК рассказали, как украинские врачи калечили российских военных

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Украинские медики намеренно калечили российских военных, попавших в плен, заявил следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Сергей Мазур.

По его словам, следователи собирают свидетельства массовых пыток российских военных с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травли собаками, утопления.