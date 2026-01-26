https://ria.ru/20260126/mazur-2070361173.html
В СК рассказали, как украинские врачи калечили российских военных
В СК рассказали, как украинские врачи калечили российских военных - РИА Новости, 26.01.2026
В СК рассказали, как украинские врачи калечили российских военных
Украинские медики намеренно калечили российских военных, попавших в плен, заявил следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:35:00+03:00
2026-01-26T16:35:00+03:00
2026-01-26T16:35:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849650147_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b21892265b0620fe2f793b911d8af1d.jpg
https://ria.ru/20260126/naryshkin-2070239871.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849650147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cebeff1c45d11f63ab0f8415ccd31c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
В СК рассказали, как украинские врачи калечили российских военных
Мазур: украинские врачи намеренно калечили российских военных
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Украинские медики намеренно калечили российских военных, попавших в плен, заявил следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Сергей Мазур.
По его словам, следователи собирают свидетельства массовых пыток российских военных с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травли собаками, утопления.
"Подобно нацистам, проводившим опыты над узниками концлагерей, украинские врачи, дававшие клятву Гиппократа, калечили российских военнослужащих, намеренно проводили операции и манипуляции без наркоза", - сказал Мазур, выступая в рамках Международных Рождественских чтений.