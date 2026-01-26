Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID в MAX

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID на национальной платформе Max - с их помощью было подтверждено более 600 тысяч покупок с возрастными ограничениями, сообщило Минцифры РФ в своем канале в Max.
"Цифровой ID в Мах: более 1,5 миллиона цифровых ID создано в Мах; в 40 тысячах магазинах по всей России можно подтвердить совершеннолетие с помощью цифрового ID при покупке товаров 18+; 600 тысяч покупок с подтверждением возраста с помощью QR-кода в Мах совершили пользователи мессенджера", - сказано в сообщении.
По данным министерства, около 12 миллионов пользователей портала "Госуслуги" применяют код в Мах в качестве дополнительной защиты входа. Кроме того, пользователи получили более 160 миллионов уведомлений о статусах получения услуг на портале через нацмессенджер.
Более 1,6 миллиона человек получили консультации по услугам через чат-бот МФЦ в Max, а возможностью записаться на прием через нацмессенджер воспользовались почти 540 тысяч раз.