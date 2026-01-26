Рейтинг@Mail.ru
Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 26.01.2026 (обновлено: 21:45 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/mat-2070356237.html
Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере
Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере - РИА Новости, 26.01.2026
Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере
Жизнь в Великобритании становится настолько сложной, что жителям королевства стоит обучиться русскому мату и мастерству самогоноварения, пошутил журналист The... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:08:00+03:00
2026-01-26T21:45:00+03:00
в мире
великобритания
кир стармер
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20260126/kovach-2070336716.html
https://ria.ru/20260125/velikobritanija-2070168198.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, кир стармер, россия
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Россия
Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере

Telegraph: чтобы выжить в Британии, нужно обучиться русскому мату

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жизнь в Великобритании становится настолько сложной, что жителям королевства стоит обучиться русскому мату и мастерству самогоноварения, пошутил журналист The Telegraph.
"Мы должны обучиться тому, что русские называют словом "mat", — мрачному и непристойному юмору, который делает окружающую жизнь более сносной. <…> Лейбористское государство сдавливает нас в своих объятьях все теснее — очередной налог, очередной запрет, очередная гримаса идеологии "пробудизма" сэра (премьер-министра Британии — Прим. ред.) Кира Стармера, <…> так что не исключено, что нам придется черпать вдохновение на востоке", — говорится в материале.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева
Вчера, 14:46
Автор статьи также предложил британцам научиться гнать "samogon", поскольку "правительство твердо встало на путь искоренения питейных заведений как класса за счет введения минимальных цен, налогов на коммерческую деятельность и новых законов о вождении в нетрезвом виде".
Ранее британские СМИ сообщили, что многие пабы по всей Великобритании закрывают свои двери для депутатов правящей Лейбористской партии в знак протеста против ее налогово-бюджетной политики. Как сообщала газета Daily Mail, запрет не обошел стороной британского министра финансов Рейчел Ривз, которой запретили приходить в один из пабов ее избирательного округа, посетителем которого она была ранее. В частности, владелец заведения посоветовал ей "не пытаться насладиться там кружной пива на рождественские праздники" и заявил, что остальные гости согласны с этим запретом.
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Британии создадут аналог ФБР
25 января, 13:02
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВеликобританияКир СтармерРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала