Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жизнь в Великобритании становится настолько сложной, что жителям королевства стоит обучиться русскому мату и мастерству самогоноварения, пошутил журналист The Telegraph.
"Мы должны обучиться тому, что русские называют словом "mat", — мрачному и непристойному юмору, который делает окружающую жизнь более сносной. <…> Лейбористское государство сдавливает нас в своих объятьях все теснее — очередной налог, очередной запрет, очередная гримаса идеологии "пробудизма" сэра (премьер-министра Британии — Прим. ред.) Кира Стармера, <…> так что не исключено, что нам придется черпать вдохновение на востоке", — говорится в материале.
Автор статьи также предложил британцам научиться гнать "samogon", поскольку "правительство твердо встало на путь искоренения питейных заведений как класса за счет введения минимальных цен, налогов на коммерческую деятельность и новых законов о вождении в нетрезвом виде".
Ранее британские СМИ сообщили, что многие пабы по всей Великобритании закрывают свои двери для депутатов правящей Лейбористской партии в знак протеста против ее налогово-бюджетной политики. Как сообщала газета Daily Mail, запрет не обошел стороной британского министра финансов Рейчел Ривз, которой запретили приходить в один из пабов ее избирательного округа, посетителем которого она была ранее. В частности, владелец заведения посоветовал ей "не пытаться насладиться там кружной пива на рождественские праздники" и заявил, что остальные гости согласны с этим запретом.
В Британии создадут аналог ФБР
25 января, 13:02
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>