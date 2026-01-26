Минпромторг предложил маркировку отдельных видов хозтоваров

В Минпромторге напомнили, что добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей проводится в России с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Синхронизация срока завершения эксперимента с началом обязательной маркировки позволит легальному бизнесу подготовить бизнес-процессы и адаптироваться к введению обязательных требований в "бесшовном" режиме.

"Сегмент рынка указанной номенклатуры товаров характеризуется более чем 10% долей нелегального оборота, что создает риски реализации некачественной и небезопасной продукции, в том числе, для детей. Проект постановления также предусматривает сдвиг сроков начала представления в информационную систему маркировки сведений об обороте и выводе из оборота бритв и лезвий на 1 декабря 2026 года", - заключили в министерстве.