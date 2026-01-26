https://ria.ru/20260126/markirovka-2070392112.html
Минпромторг предложил маркировку отдельных видов хозтоваров
Минпромторг предложил маркировку отдельных видов хозтоваров
Минпромторг предложил маркировку отдельных видов хозтоваров
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей с 1 сентября текущего года, говорится
в сообщении министерства.
"Минпромторг России
предлагает ввести маркировку отдельных видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей... Проект постановления предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки хозяйственных, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей в потребительской упаковке начиная с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, уточняется в сообщении.
В Минпромторге напомнили, что добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей проводится в России с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Синхронизация срока завершения эксперимента с началом обязательной маркировки позволит легальному бизнесу подготовить бизнес-процессы и адаптироваться к введению обязательных требований в "бесшовном" режиме.
"Сегмент рынка указанной номенклатуры товаров характеризуется более чем 10% долей нелегального оборота, что создает риски реализации некачественной и небезопасной продукции, в том числе, для детей. Проект постановления также предусматривает сдвиг сроков начала представления в информационную систему маркировки сведений об обороте и выводе из оборота бритв и лезвий на 1 декабря 2026 года", - заключили в министерстве.