Лувр в четвертый раз закрылся для посетителей из-за забастовки

ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Парижский музей Лувр в четвертый раз закрылся в понедельник для посетителей в связи с начатой в середине декабря забастовкой сотрудников, недовольных ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов, Парижский музей Лувр в четвертый раз закрылся в понедельник для посетителей в связи с начатой в середине декабря забастовкой сотрудников, недовольных ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов, сообщил сам музей.

"В связи с забастовкой музей Лувр сегодня закрыт в исключительном порядке", - говорится в заявлении на сайте учреждения.

Акции работников начались 15 декабря, и с тех пор Лувр уже четыре раза не смог принять посетителей и еще несколько раз открывался лишь частично. Забастовка проходит на фоне ряда проблем, с которыми музей столкнулся в прошлом году.

В ноябре 2025 года Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. Кроме того, в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего были повреждены от 300 до 400 документов.

Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности пока так и не были найдены.