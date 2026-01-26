Рейтинг@Mail.ru
Лувр в четвертый раз закрылся для посетителей из-за забастовки - РИА Новости, 26.01.2026
16:56 26.01.2026 (обновлено: 17:09 26.01.2026)
Лувр в четвертый раз закрылся для посетителей из-за забастовки
Лувр в четвертый раз закрылся для посетителей из-за забастовки
Парижский музей Лувр в четвертый раз закрылся в понедельник для посетителей в связи с начатой в середине декабря забастовкой сотрудников, недовольных ухудшением РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:56:00+03:00
2026-01-26T17:09:00+03:00
2026
Лувр в четвертый раз закрылся для посетителей из-за забастовки

Люди у входа в Лувр
Люди у входа в Лувр. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Парижский музей Лувр в четвертый раз закрылся в понедельник для посетителей в связи с начатой в середине декабря забастовкой сотрудников, недовольных ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов, сообщил сам музей.
"В связи с забастовкой музей Лувр сегодня закрыт в исключительном порядке", - говорится в заявлении на сайте учреждения.
Корона императрицы Евгении де Монтихо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Лувре надеются восстановить корону императрицы де Монтихо до конца года
19 января, 15:24
Акции работников начались 15 декабря, и с тех пор Лувр уже четыре раза не смог принять посетителей и еще несколько раз открывался лишь частично. Забастовка проходит на фоне ряда проблем, с которыми музей столкнулся в прошлом году.
В ноябре 2025 года Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. Кроме того, в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего были повреждены от 300 до 400 документов.
Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности пока так и не были найдены.
Лувр, открытый в 1793 году и, ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Новые кадры ограбления Лувра - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ опубликовали кадры ограбления Лувра с камер видеонаблюдения
19 января, 11:47
 
