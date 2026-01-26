Лукашенко доложили о планах по созданию интеллектуального спецназа

МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в понедельник совещание по созданию в стране образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений, которые станут, по словам министра образования республики Андрея Иванца, интеллектуальным "спецназом".

Как передает госагентство Белта, Иванец доложил, что в новом центре предлагается развивать те направления, которые нужны стране, например, авиастроение, цифровые технологии, биотехнологии и ряд других сфер для подготовки кадров по инженерным специальностям. Соответствующие школы и потенциал в Белоруссии имеются на базе четырех вузов - БГУ, БНТУ, БГУИР и БГТУ. Уже реализуются экспериментальные программы подготовки, но освоить их смогут не все студенты.

"Это не значит, что мы их плохо готовим. Мы их готовим абсолютно для всех отраслей нашей экономики. Но нам нужен своего рода спецназ. И в данном случае это (создание нового центра. – ред.) фактически будет продолжением траектории Национального детского технопарка, где мы видим, что концентрирование таких ребят было абсолютно оправданно", - сказал Иванец.

Глава государства на совещании тем не менее поставил ряд вопросов, надо ли создавать отдельный центр, чтобы развивать перспективные инженерные направления, ведь их можно развивать и на базе вузов, Академии наук. "Места хватает. Были бы люди, которые могли бы это двигать", - заметил он.

Лукашенко также поинтересовался, что уже сделано в части организации экспериментальной подготовки и ее масштабирования, как она будет согласована с программами планируемого к созданию образовательного центра.