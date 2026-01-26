Лукашенко доложили о планах по созданию интеллектуального спецназа

МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в понедельник совещание по созданию в стране образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений, которые станут, по словам министра образования республики Андрея Иванца, интеллектуальным "спецназом".
Как передает госагентство Белта, Иванец доложил, что в новом центре предлагается развивать те направления, которые нужны стране, например, авиастроение, цифровые технологии, биотехнологии и ряд других сфер для подготовки кадров по инженерным специальностям. Соответствующие школы и потенциал в Белоруссии имеются на базе четырех вузов - БГУ, БНТУ, БГУИР и БГТУ. Уже реализуются экспериментальные программы подготовки, но освоить их смогут не все студенты.
В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии
16 января, 11:01
"Это не значит, что мы их плохо готовим. Мы их готовим абсолютно для всех отраслей нашей экономики. Но нам нужен своего рода спецназ. И в данном случае это (создание нового центра. – ред.) фактически будет продолжением траектории Национального детского технопарка, где мы видим, что концентрирование таких ребят было абсолютно оправданно", - сказал Иванец.
Глава государства на совещании тем не менее поставил ряд вопросов, надо ли создавать отдельный центр, чтобы развивать перспективные инженерные направления, ведь их можно развивать и на базе вузов, Академии наук. "Места хватает. Были бы люди, которые могли бы это двигать", - заметил он.
Лукашенко также поинтересовался, что уже сделано в части организации экспериментальной подготовки и ее масштабирования, как она будет согласована с программами планируемого к созданию образовательного центра.
Президент также поинтересовался, зачем часть экспериментальных программ, которые уже реализуются, предлагается переносить из ведущих вузов в новый центр. "Они что, не справляются, недостаточно чего-то? Хочу, чтобы все понимали: мы не можем себе позволить оголить кадровый состав ведущих учреждений высшего образования страны. В какой-то степени это может произойти. Снижение качества обучения недопустимо. От этого зависит международный престиж нашего высшего образования и экспорт образовательных услуг", - предупредил Лукашенко.
Лукашенко лично приводит войска в боевую готовность
23 января, 18:42