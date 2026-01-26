Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко доложили о планах по созданию интеллектуального спецназа - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/lukashenko-2070319094.html
Лукашенко доложили о планах по созданию интеллектуального спецназа
Лукашенко доложили о планах по созданию интеллектуального спецназа - РИА Новости, 26.01.2026
Лукашенко доложили о планах по созданию интеллектуального спецназа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в понедельник совещание по созданию в стране образовательного центра по подготовке кадров перспективных... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:31:00+03:00
2026-01-26T13:31:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_86:0:1604:854_1920x0_80_0_0_3cb54bd4aeeedacad0f97349682a60fe.jpg
https://ria.ru/20260116/belorussiya-2068257013.html
https://ria.ru/20260123/lukashenko-2069959859.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_299:0:1433:851_1920x0_80_0_0_1099a0c8043077f0b52febfd9b6067f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко, безопасность
Белоруссия, Александр Лукашенко, Безопасность
Лукашенко доложили о планах по созданию интеллектуального спецназа

Лукашенко доложили о планах создания в Белоруссии интеллектуального "спецназа"

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в понедельник совещание по созданию в стране образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений, которые станут, по словам министра образования республики Андрея Иванца, интеллектуальным "спецназом".
Как передает госагентство Белта, Иванец доложил, что в новом центре предлагается развивать те направления, которые нужны стране, например, авиастроение, цифровые технологии, биотехнологии и ряд других сфер для подготовки кадров по инженерным специальностям. Соответствующие школы и потенциал в Белоруссии имеются на базе четырех вузов - БГУ, БНТУ, БГУИР и БГТУ. Уже реализуются экспериментальные программы подготовки, но освоить их смогут не все студенты.
Масштабная проверка Вооружённых Сил Республики Беларусь. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии
16 января, 11:01
"Это не значит, что мы их плохо готовим. Мы их готовим абсолютно для всех отраслей нашей экономики. Но нам нужен своего рода спецназ. И в данном случае это (создание нового центра. – ред.) фактически будет продолжением траектории Национального детского технопарка, где мы видим, что концентрирование таких ребят было абсолютно оправданно", - сказал Иванец.
Глава государства на совещании тем не менее поставил ряд вопросов, надо ли создавать отдельный центр, чтобы развивать перспективные инженерные направления, ведь их можно развивать и на базе вузов, Академии наук. "Места хватает. Были бы люди, которые могли бы это двигать", - заметил он.
Лукашенко также поинтересовался, что уже сделано в части организации экспериментальной подготовки и ее масштабирования, как она будет согласована с программами планируемого к созданию образовательного центра.
Президент также поинтересовался, зачем часть экспериментальных программ, которые уже реализуются, предлагается переносить из ведущих вузов в новый центр. "Они что, не справляются, недостаточно чего-то? Хочу, чтобы все понимали: мы не можем себе позволить оголить кадровый состав ведущих учреждений высшего образования страны. В какой-то степени это может произойти. Снижение качества обучения недопустимо. От этого зависит международный престиж нашего высшего образования и экспорт образовательных услуг", - предупредил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Лукашенко лично приводит войска в боевую готовность
23 января, 18:42
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала