Лукашенко хочет встретиться с Моди на саммите БРИКС

МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем Республики и выразил надежду на встречу с ним в рамках саммита БРИКС, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

По ее данным, в поздравлении подчеркивается, что, будучи страной, председательствующей в БРИКС, Индия вносит вклад в укрепление многополярного и справедливого мира.

"Беларусь гордится давними дружественными отношениями с Индией. Убежден, наше сотрудничество, основанное на доверии и взаимной поддержке, продолжает последовательно развиваться и наполняться новым практическим содержанием", - отметил в поздравлении Лукашенко. Он выразил уверенность, что совместными усилиями стороны в полной мере реализуют значительный потенциал кооперации в промышленности, цифровизации, сельском хозяйстве и безопасности".

Индия с 1 января приняла ротационное председательство в БРИКС на 2026 год, заявив о своей приверженности защите интересов Глобального Юга.