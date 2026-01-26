Лукашенко хочет встретиться с Моди на саммите БРИКС

МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем Республики и выразил надежду на встречу с ним в рамках саммита БРИКС, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем Республики. Александр Лукашенко выразил надежду на встречу с Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС", - говорится в сообщении пресс-службы.
Лукашенко оценил предложение Трампа по Совету мира
19 января, 16:06
По ее данным, в поздравлении подчеркивается, что, будучи страной, председательствующей в БРИКС, Индия вносит вклад в укрепление многополярного и справедливого мира.
"Беларусь гордится давними дружественными отношениями с Индией. Убежден, наше сотрудничество, основанное на доверии и взаимной поддержке, продолжает последовательно развиваться и наполняться новым практическим содержанием", - отметил в поздравлении Лукашенко. Он выразил уверенность, что совместными усилиями стороны в полной мере реализуют значительный потенциал кооперации в промышленности, цифровизации, сельском хозяйстве и безопасности".
Индия с 1 января приняла ротационное председательство в БРИКС на 2026 год, заявив о своей приверженности защите интересов Глобального Юга.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году РФ, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-участницами объединения. Шестого января 2025 года правительство Бразилии, которая тогда председательствовала в БРИКС, объявило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.
Патрушев рассказал о стратегическом партнерстве России и Индии
25 сентября 2025, 18:07