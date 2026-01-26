Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко хочет встретиться с Моди на саммите БРИКС - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/lukashenko-2070249775.html
Лукашенко хочет встретиться с Моди на саммите БРИКС
Лукашенко хочет встретиться с Моди на саммите БРИКС - РИА Новости, 26.01.2026
Лукашенко хочет встретиться с Моди на саммите БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем Республики и выразил надежду на встречу с ним в рамках саммита... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T08:21:00+03:00
2026-01-26T08:21:00+03:00
в мире
индия
белоруссия
бразилия
александр лукашенко
нарендра моди
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_265:0:2134:1052_1920x0_80_0_0_9380d2eec3bc14c0fffd6e39e04fc336.jpg
https://ria.ru/20260119/belorussiya-2068830089.html
https://ria.ru/20250925/patrushev-2044378653.html
индия
белоруссия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_379:0:1787:1056_1920x0_80_0_0_d8ee5a0182b47a30f57f317f9faeca4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, белоруссия, бразилия, александр лукашенко, нарендра моди, брикс
В мире, Индия, Белоруссия, Бразилия, Александр Лукашенко, Нарендра Моди, БРИКС
Лукашенко хочет встретиться с Моди на саммите БРИКС

Лукашенко надеется на личную встречу с Моди на саммите БРИКС

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем Республики и выразил надежду на встречу с ним в рамках саммита БРИКС, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем Республики. Александр Лукашенко выразил надежду на встречу с Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Лукашенко оценил предложение Трампа по Совету мира
19 января, 16:06
По ее данным, в поздравлении подчеркивается, что, будучи страной, председательствующей в БРИКС, Индия вносит вклад в укрепление многополярного и справедливого мира.
"Беларусь гордится давними дружественными отношениями с Индией. Убежден, наше сотрудничество, основанное на доверии и взаимной поддержке, продолжает последовательно развиваться и наполняться новым практическим содержанием", - отметил в поздравлении Лукашенко. Он выразил уверенность, что совместными усилиями стороны в полной мере реализуют значительный потенциал кооперации в промышленности, цифровизации, сельском хозяйстве и безопасности".
Индия с 1 января приняла ротационное председательство в БРИКС на 2026 год, заявив о своей приверженности защите интересов Глобального Юга.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году РФ, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-участницами объединения. Шестого января 2025 года правительство Бразилии, которая тогда председательствовала в БРИКС, объявило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди во время встречи. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Патрушев рассказал о стратегическом партнерстве России и Индии
25 сентября 2025, 18:07
 
В миреИндияБелоруссияБразилияАлександр ЛукашенкоНарендра МодиБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала