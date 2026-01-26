Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне обеспокоены зависимостью от США в сфере обороны, пишет FT
11:55 26.01.2026 (обновлено: 12:49 26.01.2026)
В Лондоне обеспокоены зависимостью от США в сфере обороны, пишет FT
в мире, сша, великобритания, лондон, дональд трамп, кир стармер, джорджа мелони, lockheed martin , нато, airbus
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 янв - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа вызывает в Лондоне беспокойство из-за зависимости Великобритании от Соединенных Штатов в области обороны, в частности, в свете возможного контракта с американской Lockheed Martin на создание военных спутников, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Угрозы Дональда Трампа западным союзникам усиливают обеспокоенность в некоторых кругах правительства Великобритании по поводу зависимости Лондона от Вашингтона в вопросах обороны, так, многомиллиардный контракт на создание военных спутников нового поколения может стать ключевой точкой напряженности. (В правительстве Великобритании - ред.) растет число вопросов о целесообразности предоставления программы Skynet 6 американскому оборонному гиганту (Lockheed Martin - ред.) в то время, когда администрация США становится всё более непредсказуемой", - говорится в материале.
Среди факторов, которые вызывают беспокойство в Лондоне, выделяются претензии США на Гренландию, а также слова Трампа о роли союзников США по НАТО в Афганистане, уточняет газета.
На данный момент компания Lockheed Martin стремится заключить контракт с Airbus, курирующей космическую программу Великобритании более 25 лет, на создание военных спутников нового поколения для Лондона в рамках программы Skynet 6 и предлагает построить предприятие на территории Великобритании в случае успешного заключения контракта. Однако некоторые официальные лица в Лондоне ставят под сомнение целесообразность для Великобритании полагаться на компанию со штаб-квартирой в Вашингтоне для работы над важным оборонным проектом, пишет издание.
Другие европейские страны уже начали снижать свою зависимость от США. В частности, Франция в 2025 году приняла решение о приобретении самолета раннего предупреждения и контроля GlobalEye, произведенного шведской Saab, вместо самолета Wedgetail, который производится компанией Boeing со штаб-квартирой в США, пишет Financial Times.
Skynet - система спутниковой связи министерства обороны Великобритании, обеспечивающая связь вооружённых сил страны с ее союзниками. Skynet 6 является программой по созданию нового поколения спутников военной связи.
В минувший четверг Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на то что направили туда войска. Высказывание Трампа вызвало глубокое возмущение у многих политиков западных стран. В частности, премьер Великобритании Кир Стармер назвал это оскорблением, а премьер Италии Джорджа Мелони - неприемлемым. Польский генерал Роман Полько в эфире телеканала TVP выразил мнение, что Трамп должен извиниться за свои слова о бесполезности союзников США по НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреСШАВеликобританияЛондонДональд ТрампКир СтармерДжорджа МелониLockheed MartinНАТОAirbus
 
 
