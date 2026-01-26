Рейтинг@Mail.ru
Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак - РИА Новости, 26.01.2026
12:10 26.01.2026 (обновлено: 12:16 26.01.2026)
Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак
Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак - РИА Новости, 26.01.2026
Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак
Власти Ливана направили в СБ ООН письмо с жалобой в связи с продолжающимися атаками израильской армии, заявил МИД Ливана. РИА Новости, 26.01.2026
в мире, ливан, израиль, оон
В мире, Ливан, Израиль, ООН
Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак

МИД Ливана направил в СБ ООН жалобу из-за атак Израиля

Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
БЕЙРУТ, 26 янв - РИА Новости. Власти Ливана направили в СБ ООН письмо с жалобой в связи с продолжающимися атаками израильской армии, заявил МИД Ливана.
"Министерство иностранных дел Ливана через постоянное представительство Ливана при ООН в Нью-Йорке направило письмо в Совет Безопасности и Генеральному секретарю ООН, содержащее жалобу на продолжающиеся в последние месяцы нарушения Израилем суверенитета Ливана", - сказано в заявлении.
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Израиль открыл огонь по миротворцам ООН на юге Ливана
13 января, 01:55
В МИД пояснили, что жалоба включает три подробные таблицы, фиксирующие ежедневные нарушения Израилем суверенитета Ливана в октябре, ноябре и декабре 2025 года. Число таких нарушений составило соответственно 542, 691 и 803, в общей сложности - 2036 случаев.
Министерство вновь подтвердило, что эти нарушения представляют собой посягательство на суверенитет Ливана и его территориальную целостность и являются явным нарушением обязательств Израиля по резолюции СБ ООН №1701 от 2006 года и соглашения о прекращении военных действий от 27 ноября 2024 года.
Власти Ливана призвали СБ ООН обязать Израиль выполнить положения резолюции 1701 и условия соглашения о прекращении огня, в том числе вывести свои силы из пяти пунктов, которые он до сих пор занимает в Ливане, полностью отойти за международно признанную границу, положить конец своим нарушениям и повторяющимся посягательствам на ливанский суверенитет, освободить ливанских пленных и прекратить угрозы территориальной целостности и политической независимости Ливана в его международно признанных границах.
В ночь на понедельник израильская авиация нанесла массированные удары по нескольким районам юга Ливана. Всего было совершено более 15 авианалетов. В понедельник в результате атак израильских беспилотников на юге Ливана погибли два человека и еще один получил ранения.
Израильская авиация нанесла массированный удар по жилому зданию в населенном пункте Канарит на юге Ливана. 21 января 2026 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Пять журналистов пострадали при авиаударах Израиля по югу Ливана
21 января, 21:18
 
