Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак

БЕЙРУТ, 26 янв - РИА Новости. Власти Ливана направили в СБ ООН письмо с жалобой в связи с продолжающимися атаками израильской армии, заявил МИД Ливана.

"Министерство иностранных дел Ливана через постоянное представительство Ливана при ООН Нью-Йорке направило письмо в Совет Безопасности и Генеральному секретарю ООН, содержащее жалобу на продолжающиеся в последние месяцы нарушения Израилем суверенитета Ливана", - сказано в заявлении.

В МИД пояснили, что жалоба включает три подробные таблицы, фиксирующие ежедневные нарушения Израилем суверенитета Ливана в октябре, ноябре и декабре 2025 года. Число таких нарушений составило соответственно 542, 691 и 803, в общей сложности - 2036 случаев.

Министерство вновь подтвердило, что эти нарушения представляют собой посягательство на суверенитет Ливана и его территориальную целостность и являются явным нарушением обязательств Израиля по резолюции СБ ООН №1701 от 2006 года и соглашения о прекращении военных действий от 27 ноября 2024 года.

Власти Ливана призвали СБ ООН обязать Израиль выполнить положения резолюции 1701 и условия соглашения о прекращении огня, в том числе вывести свои силы из пяти пунктов, которые он до сих пор занимает в Ливане, полностью отойти за международно признанную границу, положить конец своим нарушениям и повторяющимся посягательствам на ливанский суверенитет, освободить ливанских пленных и прекратить угрозы территориальной целостности и политической независимости Ливана в его международно признанных границах.