Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак
26.01.2026
2026-01-26T12:10:00+03:00
2026-01-26T12:10:00+03:00
2026-01-26T12:16:00+03:00
БЕЙРУТ, 26 янв - РИА Новости. Власти Ливана направили в СБ ООН письмо с жалобой в связи с продолжающимися атаками израильской армии, заявил МИД Ливана.
"Министерство иностранных дел Ливана
через постоянное представительство Ливана при ООН
в Нью-Йорке
направило письмо в Совет Безопасности и Генеральному секретарю ООН, содержащее жалобу на продолжающиеся в последние месяцы нарушения Израилем
суверенитета Ливана", - сказано в заявлении.
В МИД пояснили, что жалоба включает три подробные таблицы, фиксирующие ежедневные нарушения Израилем суверенитета Ливана в октябре, ноябре и декабре 2025 года. Число таких нарушений составило соответственно 542, 691 и 803, в общей сложности - 2036 случаев.
Министерство вновь подтвердило, что эти нарушения представляют собой посягательство на суверенитет Ливана и его территориальную целостность и являются явным нарушением обязательств Израиля по резолюции СБ ООН №1701 от 2006 года и соглашения о прекращении военных действий от 27 ноября 2024 года.
Власти Ливана призвали СБ ООН обязать Израиль выполнить положения резолюции 1701 и условия соглашения о прекращении огня, в том числе вывести свои силы из пяти пунктов, которые он до сих пор занимает в Ливане, полностью отойти за международно признанную границу, положить конец своим нарушениям и повторяющимся посягательствам на ливанский суверенитет, освободить ливанских пленных и прекратить угрозы территориальной целостности и политической независимости Ливана в его международно признанных границах.
В ночь на понедельник израильская авиация нанесла массированные удары по нескольким районам юга Ливана. Всего было совершено более 15 авианалетов. В понедельник в результате атак израильских беспилотников на юге Ливана погибли два человека и еще один получил ранения.