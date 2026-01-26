Литва возобновила пропуск фур из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 26 янв – РИА Новости. Литва после субботнего сбоя в ее информационных системах возобновила пропуск грузовых машин из Калининградской области в ночь на понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни.

В субботу на официальном сайте Таможенной службы Литовской Республики было опубликовано сообщение, что после плановых отключений не восстановлена работоспособность информационных систем, которые используются для оформления грузового транспорта.