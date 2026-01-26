Рейтинг@Mail.ru
Литва возобновила пропуск фур из Калининграда - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/litva-2070313716.html
Литва возобновила пропуск фур из Калининграда
Литва возобновила пропуск фур из Калининграда - РИА Новости, 26.01.2026
Литва возобновила пропуск фур из Калининграда
Литва после субботнего сбоя в ее информационных системах возобновила пропуск грузовых машин из Калининградской области в ночь на понедельник, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:05:00+03:00
2026-01-26T13:05:00+03:00
литва
калининградская область
белоруссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057433745_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_6ef92f311a1564f698c469e70c6059f8.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058129908.html
литва
калининградская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057433745_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_fb51d56bdf4c42366977c3d56d9771de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, калининградская область, белоруссия, в мире
Литва, Калининградская область, Белоруссия, В мире
Литва возобновила пропуск фур из Калининграда

РИА Новости: Литва после сбоя систем возобновила пропуск фур из Калининграда

© Sputnik / Виктор ТолочкоФуры
Фуры - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Фуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 26 янв – РИА Новости. Литва после субботнего сбоя в ее информационных системах возобновила пропуск грузовых машин из Калининградской области в ночь на понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни.
В субботу на официальном сайте Таможенной службы Литовской Республики было опубликовано сообщение, что после плановых отключений не восстановлена работоспособность информационных систем, которые используются для оформления грузового транспорта.
"Литовская таможня возобновила работу после сбоя. Они восстанавливаться потихонечку начали ночью, а утром уже пришла информация, что все в порядке", - сказали в пресс-службе таможни Калининградской области.
Собеседница агентства отметила, что такой же сбой был и на границе с Белоруссией. При этом, по ее словам, легковой транспорт оформлялся в обычном режиме.
"Сбой в Литве не отразился, очередей на границе Калининградской области и Литвы нет", - уточнила она, отвечая на вопрос, привел ли сбой к появлению очередей из фур.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин заявил, что по его поручению проверили фуры на границе с Казахстаном
27 ноября 2025, 17:44
 
ЛитваКалининградская областьБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала