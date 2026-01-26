Литва возобновила пропуск фур из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 26 янв – РИА Новости. Литва после субботнего сбоя в ее информационных системах возобновила пропуск грузовых машин из Калининградской области в ночь на понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни.
В субботу на официальном сайте Таможенной службы Литовской Республики было опубликовано сообщение, что после плановых отключений не восстановлена работоспособность информационных систем, которые используются для оформления грузового транспорта.
"Литовская таможня возобновила работу после сбоя. Они восстанавливаться потихонечку начали ночью, а утром уже пришла информация, что все в порядке", - сказали в пресс-службе таможни Калининградской области.
Собеседница агентства отметила, что такой же сбой был и на границе с Белоруссией. При этом, по ее словам, легковой транспорт оформлялся в обычном режиме.
"Сбой в Литве не отразился, очередей на границе Калининградской области и Литвы нет", - уточнила она, отвечая на вопрос, привел ли сбой к появлению очередей из фур.
