Литва полностью возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией
08:13 26.01.2026
Литва полностью возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией
Литва полностью возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией
Литва в полном объеме возобновила пропуск грузового автотранспорта через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет. РИА Новости, 26.01.2026
в мире
белоруссия
литва
вильнюс
белоруссия
литва
вильнюс
Новости
ru-RU
в мире, белоруссия, литва, вильнюс
В мире, Белоруссия, Литва, Вильнюс
Литва полностью возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией

Литва возобновила пропуск грузового автотранспорта через границу с Белоруссией

МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Литва в полном объеме возобновила пропуск грузового автотранспорта через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.
"Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Утром 24 января в литовских пунктах пропуска возникли проблемы с функционированием таможенных информационных систем. Таможенный комитет Белоруссии сообщал, что грузовые транспортные средства, следующие через белорусский пункт пропуска "Каменный Лог", в сопредельном литовском вообще не оформлялись. В воскресенье белорусский таможкомитет сообщал, что из пункта пропуска "Бенякони" литовская сторона не пропускала фуры, а из пункта пропуска "Каменный Лог" принимала транспорт частично и оформляла в ручном режиме.
При этом оформление легкового транспорта и автобусов осуществлялось в штатном режиме, подчеркивали в таможкомитете.
В настоящее время из-за решений Вильнюса на белорусско-литовский границе работают лишь два пункта пропуска из шести.
