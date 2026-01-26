Работу систем бронирования Leonardo восстановили за два часа

Рейтинг@Mail.ru
20:03 26.01.2026 (обновлено: 20:59 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/leonardo-2070419625.html
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростех
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ростех
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Работа систем бронирования и регистрации пассажиров российских авиакомпаний после сбоя 26 января восстановлена почти за два часа, российские авиаперевозчики оперативно вернулись к штатной деятельности, но продолжают работу по минимизации последствий.
Около 15:00 мск произошел сбой в работе системы "Сирена-Трэвел" (включает системы DCS Astra и Leonardo). Система Astra предназначена для регистрации пассажиров и оформления багажа, а также ведения суточного плана полетов, тогда как система Leonardo обеспечивает автоматизацию продаж и бронирования, расписания рейсов и пересадку пассажиров.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пулково восстановил штатную работу систем после сбоя
Вчера, 17:26
Сбой затронул все аэропорты столичного авиаузла, а также аэропорты регионов. Ряд авиакомпаний, в том числе группа "Аэрофлот", Azur Air, UTair, были вынуждены ограничить оформление и возврат билетов, а также регистрацию пассажиров на рейсы. Со сложностями в работе системы бронирования столкнулась и белорусская авиакомпания "Белавиа", которая также использует Leonardo.
В связи со сбоем возможны задержки рейсов и увеличение времени обслуживания пассажиров. Неполадки сказались на расписании полетов воздушного транспорта, есть и отмены рейсов.
В настоящее время все авиаперевозчики, которых затронул сбой системы, продолжают работу по минимизации последствий.
Министерство транспорта усилило мониторинг за работой воздушного транспорта. Для анализа причин и минимизации последствий сбоя на базе Росавиации в пятницу пройдет совещание с участием руководства Минтранса РФ.
По данным госкорпорации "Ростех", причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне компании "Сирена Трэвел".
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Сбой в системе бронирования затронул белорусскую "Белавиа"
Вчера, 17:24
 
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ростех
 
 
