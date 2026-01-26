Работу систем бронирования Leonardo восстановили за два часа

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Работа систем бронирования и регистрации пассажиров российских авиакомпаний после сбоя 26 января восстановлена почти за два часа, российские авиаперевозчики оперативно вернулись к штатной деятельности, но продолжают работу по минимизации последствий.

Около 15:00 мск произошел сбой в работе системы "Сирена-Трэвел" (включает системы DCS Astra и Leonardo). Система Astra предназначена для регистрации пассажиров и оформления багажа, а также ведения суточного плана полетов, тогда как система Leonardo обеспечивает автоматизацию продаж и бронирования, расписания рейсов и пересадку пассажиров.

Сбой затронул все аэропорты столичного авиаузла, а также аэропорты регионов. Ряд авиакомпаний, в том числе группа " Аэрофлот ", Azur Air UTair , были вынуждены ограничить оформление и возврат билетов, а также регистрацию пассажиров на рейсы. Со сложностями в работе системы бронирования столкнулась и белорусская авиакомпания " Белавиа ", которая также использует Leonardo.

В связи со сбоем возможны задержки рейсов и увеличение времени обслуживания пассажиров. Неполадки сказались на расписании полетов воздушного транспорта, есть и отмены рейсов.

В настоящее время все авиаперевозчики, которых затронул сбой системы, продолжают работу по минимизации последствий.

Министерство транспорта усилило мониторинг за работой воздушного транспорта. Для анализа причин и минимизации последствий сбоя на базе Росавиации в пятницу пройдет совещание с участием руководства Минтранса РФ