https://ria.ru/20260126/leonardo-2070419625.html
Работу систем бронирования Leonardo восстановили за два часа
Работу систем бронирования Leonardo восстановили за два часа - РИА Новости, 26.01.2026
Работу систем бронирования Leonardo восстановили за два часа
Работа систем бронирования и регистрации пассажиров российских авиакомпаний после сбоя 26 января восстановлена почти за два часа, российские авиаперевозчики... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:03:00+03:00
2026-01-26T20:03:00+03:00
2026-01-26T20:59:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070399404_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_0f1af42382a7eb397f9a2118917afd1f.jpg
https://ria.ru/20260126/pulkovo-2070378147.html
https://ria.ru/20260126/sboj-2070377195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070399404_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_d4e07ade8aec02d48436b74e1132de77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростех
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ростех
Работу систем бронирования Leonardo восстановили за два часа
Работу систем бронирования и регистрации Leonardo восстановили почти за два часа
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Работа систем бронирования и регистрации пассажиров российских авиакомпаний после сбоя 26 января восстановлена почти за два часа, российские авиаперевозчики оперативно вернулись к штатной деятельности, но продолжают работу по минимизации последствий.
Около 15:00 мск произошел сбой в работе системы "Сирена-Трэвел" (включает системы DCS Astra и Leonardo). Система Astra предназначена для регистрации пассажиров и оформления багажа, а также ведения суточного плана полетов, тогда как система Leonardo обеспечивает автоматизацию продаж и бронирования, расписания рейсов и пересадку пассажиров.
Сбой затронул все аэропорты столичного авиаузла, а также аэропорты регионов. Ряд авиакомпаний, в том числе группа "Аэрофлот
", Azur Air
, UTair
, были вынуждены ограничить оформление и возврат билетов, а также регистрацию пассажиров на рейсы. Со сложностями в работе системы бронирования столкнулась и белорусская авиакомпания "Белавиа
", которая также использует Leonardo.
В связи со сбоем возможны задержки рейсов и увеличение времени обслуживания пассажиров. Неполадки сказались на расписании полетов воздушного транспорта, есть и отмены рейсов.
В настоящее время все авиаперевозчики, которых затронул сбой системы, продолжают работу по минимизации последствий.
Министерство транспорта усилило мониторинг за работой воздушного транспорта. Для анализа причин и минимизации последствий сбоя на базе Росавиации
в пятницу пройдет совещание с участием руководства Минтранса РФ
.
По данным госкорпорации "Ростех
", причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне компании "Сирена Трэвел".