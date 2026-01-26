Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 26.01.2026 (обновлено: 18:43 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/leonardo-2070395228.html
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo - РИА Новости, 26.01.2026
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo
Сбой в системе бронирования Leonardo вызван проблемами в сетевой инфраструктуре на стороне компании "Сирена Трэвел", которая является ее разработчиком и... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:26:00+03:00
2026-01-26T18:43:00+03:00
технологии
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973241895_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_449fd5877dc5302ce61db79c9c94b67e.jpg
https://ria.ru/20260126/aeroport-2070365387.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973241895_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ef5f58d82908256127e094465715717b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ростех
Технологии, Ростех
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo

РИА Новости: сбой в Leonardo произошел из-за проблем в сетевой инфраструктуре

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтойка регистрации
Стойка регистрации - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Стойка регистрации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сбой в системе бронирования Leonardo вызван проблемами в сетевой инфраструктуре на стороне компании "Сирена Трэвел", которая является ее разработчиком и оператором, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Фиксируются сбои в работе сетевой инфраструктуры, проблемы на стороне провайдера - компании "Сирена Трэвел", - сообщили в госкорпорации.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы
Вчера, 16:51
 
ТехнологииРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала