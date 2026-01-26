https://ria.ru/20260126/leonardo-2070395228.html
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo - РИА Новости, 26.01.2026
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo
Сбой в системе бронирования Leonardo вызван проблемами в сетевой инфраструктуре на стороне компании "Сирена Трэвел", которая является ее разработчиком и... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:26:00+03:00
2026-01-26T16:26:00+03:00
2026-01-26T18:43:00+03:00
технологии
ростех
технологии, ростех
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo
РИА Новости: сбой в Leonardo произошел из-за проблем в сетевой инфраструктуре