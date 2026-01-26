https://ria.ru/20260126/leonardo-2070394702.html
"Ростех" создал штаб по восстановлению системы бронирования Leonardo
"Ростех" создал штаб по восстановлению системы бронирования Leonardo - РИА Новости, 26.01.2026
"Ростех" создал штаб по восстановлению системы бронирования Leonardo
После сбоя системы бронирования Leonardo совместно с "Аэрофлотом" и другими авиакомпаниями был создан оперативный штаб по восстановлению ее работы, сообщили РИА РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:30:00+03:00
2026-01-26T16:30:00+03:00
2026-01-26T18:41:00+03:00
технологии
ростех
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
https://ria.ru/20260126/ria-2070364638.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ростех, аэрофлот
Технологии, Ростех, Аэрофлот
"Ростех" создал штаб по восстановлению системы бронирования Leonardo
РИА Новости: "Ростех" и Аэрофлот создали штаб по восстановлению системы Leonardo