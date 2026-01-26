Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" создал штаб по восстановлению системы бронирования Leonardo
16:30 26.01.2026 (обновлено: 18:41 26.01.2026)
"Ростех" создал штаб по восстановлению системы бронирования Leonardo
"Ростех" создал штаб по восстановлению системы бронирования Leonardo
технологии
ростех
аэрофлот
технологии, ростех, аэрофлот
Технологии, Ростех, Аэрофлот
"Ростех" создал штаб по восстановлению системы бронирования Leonardo

Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. После сбоя системы бронирования Leonardo совместно с "Аэрофлотом" и другими авиакомпаниями был создан оперативный штаб по восстановлению ее работы, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Сбой в системе бронирования Leonardo вызван проблемами в сетевой инфраструктуре на стороне компании "Сирена Трэвел", которая является ее разработчиком и оператором, также сообщили агентству в "Ростехе".
"Создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы совместно с ПАО "Аэрофлот", в этом задействовано большое число разработчиков и специалистов "Сирена-Трэвел", - рассказали в "Ростехе".
Сухой SuperJet 100-95 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
АТОР оценила долю бронирований авиабилетов в России через систему Leonardo
ТехнологииРостехАэрофлот
 
 
