Ленинградская область получит машины с ручным управлением для ветеранов СВО - РИА Новости, 26.01.2026
23:02 26.01.2026
Ленинградская область получит машины с ручным управлением для ветеранов СВО
Ленинградская область получит машины с ручным управлением для ветеранов СВО
Первая партия машин с ручным управлением поступит в кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленобласти, заявил в понедельник... РИА Новости, 26.01.2026
2026
Новости
россия, александр дрозденко, владимир путин, ростех
Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Ростех
Ленинградская область получит машины с ручным управлением для ветеранов СВО

Ленобласть получит первую партию машин с ручным управлением для участников СВО

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Первая партия машин с ручным управлением поступит в кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленобласти, заявил в понедельник губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Хочу сказать спасибо огромное "Ростеху", в ближайшее время мы получим от них подарок - первую партию машин с ручным управлением для обучения категории В", - сказал Дрозденко.
Он добавил, что обучение пройдет на базе кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленобласти.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин
28 июня 2025, 14:49
 
Россия Александр Дрозденко Владимир Путин Ростех
 
 
