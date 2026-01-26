Рейтинг@Mail.ru
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 26.01.2026 (обновлено: 07:34 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/leningrad-2070245641.html
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми - РИА Новости, 26.01.2026
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми
Современным поколениям трудно понять тех людей, которые пережили блокаду Ленинграда, заявила РИА Новости ленинградская блокадница Нина Соболева, ныне живущая в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T07:22:00+03:00
2026-01-26T07:34:00+03:00
ленинград
чикаго
ладожское озеро
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034594354_0:196:2942:1851_1920x0_80_0_0_04264ed7b51e0e5188522e35d18f888a.jpg
https://ria.ru/20260126/fsb-2070226840.html
https://ria.ru/20260126/spetssluzhby-2070225806.html
https://ria.ru/20260118/peterburg-2068625370.html
ленинград
чикаго
ладожское озеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034594354_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_1dafc88712727dd4d328a764abd0c75f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинград, чикаго, ладожское озеро, блокада ленинграда (1941-1944)
Ленинград, Чикаго, Ладожское озеро, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми

Нина Соболева: современные люди не поймут пережитое во время блокады Ленинграда

© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкДоставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Современным поколениям трудно понять тех людей, которые пережили блокаду Ленинграда, заявила РИА Новости ленинградская блокадница Нина Соболева, ныне живущая в Чикаго.
"Наше поколение прошло Великую Отечественную войну, пережило блокаду Ленинграда. И тем, кто родился уже после войны, нас не понять", - сказала Соболева, которой исполнилось 7 лет, когда началась блокада.
Горожане идут по проспекту 25-го Октября (ныне - Невский проспект) в блокадном Ленинграде - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
ФСБ рассекретила документы о работе санитарных служб в блокадном Ленинграде
Вчера, 00:19
Она отметила, что более молодым людям трудно понять тех, кто видел этот ужас, вовсе не потому что они не хотят. По ее словам, они просто родились в другое время.
"Сейчас остатки еды, не задумываясь, бросают в мусор. А мы привыкли аккуратно собирать все крошки, когда режем хлеб, и аккуратно собирали все крошки", - пояснила Нина Федоровна.
Она уточнила, что взрослые в ее семье собирали эти крошки в тарелку, слегка заливали постным маслом, а потом давали детям полакомиться.
Собеседница агентства подчеркнула, что такое отношение распространяется не только на еду, но и на все вещи.
Плакаты на Казанском соборе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
ФСБ раскрыла документы о борьбе со спекулянтами во время блокады Ленинграда
Вчера, 00:13
"Например, пошла петля на чулке. Мы ее поднимали крючком и закрепляли. А сейчас, если появляется маленькая дырочка на одежке, ее сразу же кидают в мусорный ящик", - добавила она.
Нина Федоровна заметила, что такое свойство сохранения и спасения выработалось у ее поколения во время войны.
"Я не могу упрекнуть ни одного человека, который нас не понимает, потому что эти люди родились в другое время. Это все равно, что нас заставить сохранять знания о том, как наши предки жили в пещерах. Нам этого не понять. И потому я не обижаюсь на людей", - призналась она.
Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции "Искра". Тогда появилась легендарная "Дорога жизни" по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.
По разным данным, за время блокады от голода, холода, бомбёжек и артобстрелов погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей Ленинграда.
Автопробег в честь 83-летия со дня прорыва блокады Ленинграда состоялся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Петербурге прошел автопробег в честь 83-летия прорыва блокады Ленинграда
18 января, 16:54
 
ЛенинградЧикагоЛадожское озероБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала