https://ria.ru/20260126/leningrad-2070245641.html
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми - РИА Новости, 26.01.2026
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми
Современным поколениям трудно понять тех людей, которые пережили блокаду Ленинграда, заявила РИА Новости ленинградская блокадница Нина Соболева, ныне живущая в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T07:22:00+03:00
2026-01-26T07:22:00+03:00
2026-01-26T07:34:00+03:00
ленинград
чикаго
ладожское озеро
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034594354_0:196:2942:1851_1920x0_80_0_0_04264ed7b51e0e5188522e35d18f888a.jpg
https://ria.ru/20260126/fsb-2070226840.html
https://ria.ru/20260126/spetssluzhby-2070225806.html
https://ria.ru/20260118/peterburg-2068625370.html
ленинград
чикаго
ладожское озеро
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034594354_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_1dafc88712727dd4d328a764abd0c75f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, чикаго, ладожское озеро, блокада ленинграда (1941-1944)
Ленинград, Чикаго, Ладожское озеро, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми
Нина Соболева: современные люди не поймут пережитое во время блокады Ленинграда
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Современным поколениям трудно понять тех людей, которые пережили блокаду Ленинграда, заявила РИА Новости ленинградская блокадница Нина Соболева, ныне живущая в Чикаго.
"Наше поколение прошло Великую Отечественную войну, пережило блокаду Ленинграда
. И тем, кто родился уже после войны, нас не понять", - сказала Соболева, которой исполнилось 7 лет, когда началась блокада.
Она отметила, что более молодым людям трудно понять тех, кто видел этот ужас, вовсе не потому что они не хотят. По ее словам, они просто родились в другое время.
"Сейчас остатки еды, не задумываясь, бросают в мусор. А мы привыкли аккуратно собирать все крошки, когда режем хлеб, и аккуратно собирали все крошки", - пояснила Нина Федоровна.
Она уточнила, что взрослые в ее семье собирали эти крошки в тарелку, слегка заливали постным маслом, а потом давали детям полакомиться.
Собеседница агентства подчеркнула, что такое отношение распространяется не только на еду, но и на все вещи.
"Например, пошла петля на чулке. Мы ее поднимали крючком и закрепляли. А сейчас, если появляется маленькая дырочка на одежке, ее сразу же кидают в мусорный ящик", - добавила она.
Нина Федоровна заметила, что такое свойство сохранения и спасения выработалось у ее поколения во время войны.
"Я не могу упрекнуть ни одного человека, который нас не понимает, потому что эти люди родились в другое время. Это все равно, что нас заставить сохранять знания о том, как наши предки жили в пещерах. Нам этого не понять. И потому я не обижаюсь на людей", - призналась она.
Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции "Искра". Тогда появилась легендарная "Дорога жизни" по льду Ладожского озера
, по которой в город доставлялось продовольствие.
По разным данным, за время блокады от голода, холода, бомбёжек и артобстрелов погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей Ленинграда.