Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми

ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Современным поколениям трудно понять тех людей, которые пережили блокаду Ленинграда, заявила РИА Новости ленинградская блокадница Нина Соболева, ныне живущая в Чикаго.

"Наше поколение прошло Великую Отечественную войну, пережило блокаду Ленинграда . И тем, кто родился уже после войны, нас не понять", - сказала Соболева, которой исполнилось 7 лет, когда началась блокада.

Она отметила, что более молодым людям трудно понять тех, кто видел этот ужас, вовсе не потому что они не хотят. По ее словам, они просто родились в другое время.

"Сейчас остатки еды, не задумываясь, бросают в мусор. А мы привыкли аккуратно собирать все крошки, когда режем хлеб, и аккуратно собирали все крошки", - пояснила Нина Федоровна.

Она уточнила, что взрослые в ее семье собирали эти крошки в тарелку, слегка заливали постным маслом, а потом давали детям полакомиться.

Собеседница агентства подчеркнула, что такое отношение распространяется не только на еду, но и на все вещи.

"Например, пошла петля на чулке. Мы ее поднимали крючком и закрепляли. А сейчас, если появляется маленькая дырочка на одежке, ее сразу же кидают в мусорный ящик", - добавила она.

Нина Федоровна заметила, что такое свойство сохранения и спасения выработалось у ее поколения во время войны.

"Я не могу упрекнуть ни одного человека, который нас не понимает, потому что эти люди родились в другое время. Это все равно, что нас заставить сохранять знания о том, как наши предки жили в пещерах. Нам этого не понять. И потому я не обижаюсь на людей", - призналась она.

Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции "Искра". Тогда появилась легендарная "Дорога жизни" по льду Ладожского озера , по которой в город доставлялось продовольствие.