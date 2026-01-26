https://ria.ru/20260126/kvartira-2070236567.html
Актриса Олеся Железняк прокомментировала ситуацию с квартирой Долиной
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Актриса Олеся Железняк в интервью РИА Новости сказала, что ситуация с проданной Ларисой Долиной квартирой завершилась благополучно, справедливость восторжествовала.
"Я за то, чтобы правда восторжествовала. Слава Богу, что все закончилось, мне кажется, благополучно, покупатель получил ключи", - поделилась актриса своим мнением относительно громкой истории.
Судебные приставы 19 января передали адвокату Полины Лурье Светлане Свириденко ключи от квартиры в Хамовниках, которую им добровольно открыли представители Долиной
. После этого новая собственница поменяла замки на входной двери.