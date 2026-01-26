Рейтинг@Mail.ru
Актриса Олеся Железняк прокомментировала ситуацию с квартирой Долиной
02:46 26.01.2026
Актриса Олеся Железняк прокомментировала ситуацию с квартирой Долиной
Актриса Олеся Железняк в интервью РИА Новости сказала, что ситуация с проданной Ларисой Долиной квартирой завершилась благополучно, справедливость... РИА Новости, 26.01.2026
Актриса Олеся Железняк прокомментировала ситуацию с квартирой Долиной

Олеся Железняк: ситуация с квартирой Долиной закончилась благополучно

© Фото предоставлено телеканалом СТСОлеся Железняк
© Фото предоставлено телеканалом СТС
Олеся Железняк. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Актриса Олеся Железняк в интервью РИА Новости сказала, что ситуация с проданной Ларисой Долиной квартирой завершилась благополучно, справедливость восторжествовала.
"Я за то, чтобы правда восторжествовала. Слава Богу, что все закончилось, мне кажется, благополучно, покупатель получил ключи", - поделилась актриса своим мнением относительно громкой истории.
Судебные приставы 19 января передали адвокату Полины Лурье Светлане Свириденко ключи от квартиры в Хамовниках, которую им добровольно открыли представители Долиной. После этого новая собственница поменяла замки на входной двери.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Банки оценили влияние "эффекта Долиной" на выдачу ипотеки
24 января, 04:51
 
