Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани восстановили после ДТП - РИА Новости, 26.01.2026
15:36 26.01.2026
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани восстановили после ДТП
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани восстановили после ДТП
происшествия
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
трасса м-4 "дон"
краснодарский край
трасса м-4 "дон"
происшествия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), трасса м-4 "дон"
Происшествия, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Трасса М-4 "Дон"
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани восстановили после ДТП

Движение на трассе М-4 «Дон» восстановили после массового ДТП

© Фото : Прокуратура Краснодарского края/TelegramПоследствия ДТП на автодороге "М 4 ДОН" в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае
Последствия ДТП на автодороге М 4 ДОН в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Прокуратура Краснодарского края/Telegram
Последствия ДТП на автодороге "М 4 ДОН" в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости. Движение восстановлено в Горячеключевском районе Кубани на трассе М-4 "Дон", где утром произошли массовые ДТП с пострадавшими, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
"Движение в Горячеключевском районе, ограниченное в результате множественных ДТП, полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Утром на трассе М-4 в районе Горячего Ключа (с 1362-го по 1365-й километр) получили повреждения около 20 машин в восьми дорожных происшествиях, есть пострадавшие. Пять человек были доставлены в больницу, сообщили в прокуратуре края, детей среди них нет. Госавтоинспекция призвала кубанцев отказаться от поездок на личном транспорте без лишней необходимости из-за гололеда.
Последствия ДТП на автодороге М 4 ДОН в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Кубани назвали возможную причину ДТП в районе Горячего Ключа
Вчера, 11:39
 
ПроисшествияКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Трасса М-4 "Дон"
 
 
