Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани восстановили после ДТП
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани восстановили после ДТП
КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости. Движение восстановлено в Горячеключевском районе Кубани на трассе М-4 "Дон", где утром произошли массовые ДТП с пострадавшими, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
"Движение в Горячеключевском районе, ограниченное в результате множественных ДТП, полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Утром на трассе М-4 в районе Горячего Ключа (с 1362-го по 1365-й километр) получили повреждения около 20 машин в восьми дорожных происшествиях, есть пострадавшие. Пять человек были доставлены в больницу, сообщили в прокуратуре края, детей среди них нет. Госавтоинспекция призвала кубанцев отказаться от поездок на личном транспорте без лишней необходимости из-за гололеда.