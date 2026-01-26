На Кубани назначили расследование после ДТП под Горячим Ключом

КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Административное расследование назначено после массовых ДТП с пострадавшими под Горячим Ключом на Кубани, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Краснодарского края.
"Автодорога обрабатывалась. Насколько регулярна была присыпка, мы узнаем в рамках административного расследования, которое мы назначили. Нарядами ДПС организован контроль за пропускной способностью дорог по всему краю и состоянием проезжей части", - заявили агентству в Госавтоинспекции Краснодарского края.
В ГАИ региона сообщили в понедельник, что утром на автодороге "М 4 Дон" в районе Горячего Ключа (с 1362 по 1365 кидометр) порядка 20 транспортных средств получили повреждения после того, как столкнулись около 8 автомобилей. У одного из пострадавших был перелом, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона.
Пять человек были доставлены в больницу, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Детей среди пострадавших нет, уточняли агентству в надзорном ведомстве. Организована проверка.