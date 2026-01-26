На Кубани назначили расследование после ДТП под Горячим Ключом

КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Административное расследование назначено после массовых ДТП с пострадавшими под Горячим Ключом на Кубани, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Краснодарского края.

Пять человек были доставлены в больницу, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Детей среди пострадавших нет, уточняли агентству в надзорном ведомстве. Организована проверка.