Среди пострадавших в ДТП под Горячим Ключом на Кубани нет детей
Несовершеннолетних среди пострадавших в массовых ДТП под Горячим Ключом на Кубани нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 26.01.2026
Среди пострадавших в массовых ДТП под Горячим Ключом на Кубани нет детей