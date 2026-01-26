Пять человек попали в больницу после массового ДТП на Кубани

"Пять человек, в числе которых водители и пассажиры транспортных средств, доставлены в больницу города Горячий Ключ", — говорится в заявлении.

Последствия ДТП на автодороге М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае

Авария произошла сегодня утром на трассе М-4 "Дон" у хутора Молькино. Около 20 автомобилей получили повреждения. Сообщалось, что у одного из пострадавших перелом.