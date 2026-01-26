https://ria.ru/20260126/kuban-2070290657.html
2026-01-26T11:35:00+03:00
2026-01-26T11:35:00+03:00
2026-01-26T15:09:00+03:00
Кадры ДТП на трассе М-4 в районе Горячего Ключа на Кубани
В Госавтоинспекции края сообщили о получении двухсот заявок на оформление аварий с повреждениями, из них 130 - в Краснодаре.
Ранее ведомство опубликовало кадры ДТП на трассе М-4 в районе Горячего Ключа.
Пять человек попали в больницу после массового ДТП на Кубани
КРАСНОДАР, 26 янв — РИА Новости.
Пять человек госпитализировали после массового ДТП в районе Горячего Ключа, сообщили
в прокуратуре по Краснодарскому краю.
"Пять человек, в числе которых водители и пассажиры транспортных средств, доставлены в больницу города Горячий Ключ", — говорится в заявлении.
Предварительная причина — неблагоприятные погодные условия.
Авария произошла сегодня утром на трассе М-4 "Дон" у хутора Молькино. Около 20 автомобилей получили повреждения. Сообщалось, что у одного из пострадавших перелом.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, движение осуществляется по одной полосе.
Местная прокуратура начала проверку.