Пять человек попали в больницу после массового ДТП на Кубани
11:35 26.01.2026 (обновлено: 15:09 26.01.2026)
Пять человек попали в больницу после массового ДТП на Кубани
Пять человек попали в больницу после массового ДТП на Кубани - РИА Новости, 26.01.2026
Пять человек попали в больницу после массового ДТП на Кубани
Пять человек госпитализировали после массового ДТП в районе Горячего Ключа, сообщили в прокуратуре по Краснодарскому краю. РИА Новости, 26.01.2026
происшествия
краснодарский край
россия
краснодарский край
россия
2026
Кадры ДТП на трассе М-4 в районе Горячего Ключа на Кубани
В Госавтоинспекции края сообщили о получении двухсот заявок на оформление аварий с повреждениями, из них 130 - в Краснодаре. Ранее ведомство опубликовало кадры ДТП на трассе М-4 в районе Горячего Ключа.
происшествия, краснодарский край, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Краснодарский край, ГИБДД МВД РФ, Россия
Пять человек попали в больницу после массового ДТП на Кубани

В массовом ДТП под Горячим Ключом пострадали пять человек

КРАСНОДАР, 26 янв — РИА Новости. Пять человек госпитализировали после массового ДТП в районе Горячего Ключа, сообщили в прокуратуре по Краснодарскому краю.
"Пять человек, в числе которых водители и пассажиры транспортных средств, доставлены в больницу города Горячий Ключ", — говорится в заявлении.
© Фото : Прокуратура Краснодарского края/TelegramПоследствия ДТП на автодороге М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае
Последствия ДТП на автодороге М 4 ДОН в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Прокуратура Краснодарского края/Telegram
Последствия ДТП на автодороге М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае
Предварительная причина — неблагоприятные погодные условия.
Авария произошла сегодня утром на трассе М-4 "Дон" у хутора Молькино. Около 20 автомобилей получили повреждения. Сообщалось, что у одного из пострадавших перелом.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, движение осуществляется по одной полосе.
Местная прокуратура начала проверку.
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Кубани назначили расследование после ДТП под Горячим Ключом
Происшествия Краснодарский край ГИБДД МВД РФ Россия
 
 
