На Кубани произошло более 200 ДТП из-за гололеда

Отмечается также, что утром на автодороге М-4 в районе Горячего Ключа (с 1362 км по 1365 км) получили повреждения около 20 транспортных средств в восьми дорожных происшествиях. Предварительно, пострадал 1 человек, уточнили в краевом главке МВД. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение осуществляется по одной полосе.