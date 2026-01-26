На Кубани произошло более 200 ДТП из-за гололеда

КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости. Более 200 заявок на оформление ДТП с повреждениями получено на Кубани на фоне гололеда на дорогах в регионе, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
"На 09.00 подразделения Госавтоинспекции края получили более 200 заявок на оформление ДТП с механическими повреждениями, 130 - из них в Краснодаре. Призываем отказаться от поездок на личном транспорте без лишней необходимости, на дороге - гололед", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что утром на автодороге М-4 в районе Горячего Ключа (с 1362 км по 1365 км) получили повреждения около 20 транспортных средств в восьми дорожных происшествиях. Предварительно, пострадал 1 человек, уточнили в краевом главке МВД. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение осуществляется по одной полосе.
