Глава Кубы предупредил США о последствиях нападения на остров

МЕХИКО, 26 янв - РИА Новости. Возможная агрессия США против Кубы будет иметь для Вашингтона свою цену, поскольку Гавана готовится защищать территориальную целостность страны, заявил в ходе военных учений президент Кубы, председатель Национального совета обороны Мигель Диас-Канель Бермудес.

"Лучшая форма избежать агрессии - это чтобы империализм был вынужден просчитывать, какой ценой для него обернётся нападение на нашу страну, и это напрямую связано с уровнем нашей подготовки к таким военным действиям", - сказал Диас-Канель в ходе общения с участниками учений, его выступление показал телеканал Caribe.

Кубинский лидер в субботу посетил танковую часть в рамках мероприятий по случаю Национального дня обороны, где наблюдал за тактическими учениями с применением различных видов вооружений и взаимодействием подразделений в условиях условного боя с противником.