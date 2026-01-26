https://ria.ru/20260126/kuba-2070242660.html
Глава Кубы предупредил США о последствиях нападения на остров
Глава Кубы предупредил США о последствиях нападения на остров - РИА Новости, 26.01.2026
Глава Кубы предупредил США о последствиях нападения на остров
Возможная агрессия США против Кубы будет иметь для Вашингтона свою цену, поскольку Гавана готовится защищать территориальную целостность страны, заявил в ходе... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T06:09:00+03:00
2026-01-26T06:09:00+03:00
2026-01-26T06:09:00+03:00
в мире
мигель диас-канель бермудес
куба
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585220372_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_16f53a964b22c437bd6085bfc1d27ffb.jpg
https://ria.ru/20260125/kuba-2070132842.html
куба
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585220372_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_743cd3ac815a8d48c5beefad88024058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мигель диас-канель бермудес, куба, сша, вашингтон (штат)
В мире, Мигель Диас-Канель Бермудес, Куба, США, Вашингтон (штат)
Глава Кубы предупредил США о последствиях нападения на остров
Глава Кубы Диас-Канель предупредил США о последствиях нападения на остров
МЕХИКО, 26 янв - РИА Новости. Возможная агрессия США против Кубы будет иметь для Вашингтона свою цену, поскольку Гавана готовится защищать территориальную целостность страны, заявил в ходе военных учений президент Кубы, председатель Национального совета обороны Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Лучшая форма избежать агрессии - это чтобы империализм был вынужден просчитывать, какой ценой для него обернётся нападение на нашу страну, и это напрямую связано с уровнем нашей подготовки к таким военным действиям", - сказал Диас-Канель в ходе общения с участниками учений, его выступление показал телеканал Caribe.
Кубинский лидер в субботу посетил танковую часть в рамках мероприятий по случаю Национального дня обороны, где наблюдал за тактическими учениями с применением различных видов вооружений и взаимодействием подразделений в условиях условного боя с противником.
Президент ознакомился с подготовкой бойцов территориальной милиции и студентов, проходивших занятия по стрельбе, обращению с автоматом и использованию инженерных средств, указав на роль молодёжи в концепции "войны всего народа". В подразделении противовоздушной обороны ему доложили о задачах в военный период и продемонстрировали состояние техники, подтвердив её боевую готовность.