В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из ненависти к евреям - РИА Новости, 26.01.2026
12:25 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/krym-2070302413.html
В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из ненависти к евреям
В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из ненависти к евреям - РИА Новости, 26.01.2026
В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из ненависти к евреям
Подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации "NS/WP"*, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве РИА Новости, 26.01.2026
происшествия, республика крым, россия, симферополь, opel astra
Происшествия, Республика Крым, Россия, Симферополь, Opel Astra
В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из ненависти к евреям

В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из-за ненависти к евреям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв - РИА Новости. Подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации "NS/WP"*, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве ненависти к евреям, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Южный окружной военный суд приступил к слушанию материалов дела в отношении 17-летнего жителя Крыма. Ему инкриминируют статьи об участии в деятельности террористической организации и умышленном уничтожении чужого имущества.
Задержание террористической организации, распространявшей идеи о создании всемирного халифата - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Крыму выявили ячейку, распространявшую идеи о всемирном халифате
15 октября 2025, 17:00
По информации правоохранителей, в конце 2024 - начале 2025 года подросток вступил в террористическую организацию "NS/WP"*. После этого он купил у неизвестного пусковое устройство, схожее по механизму действия с огнестрельным оружием, и патроны к нему.
Как следует из обвинительного заключения, 9 января 2025 года фигурант, "действуя по мотиву национальной ненависти к лицам еврейской национальности, к которым относил Губанова... произвел не менее трех выстрелов в сторону автомобиля" его супруги. Ущерба его действия не нанесли, поскольку автомобиль был без стекол, по которым он стрелял.
После этого 15 февраля фигурант в Симферополе слил из бензобака мопеда около 1 литра бензина, облил им автомобиль Opel, которым пользовался Губанов, и поджег его. Данную "акцию" он провел также "для устрашения лица национальности, отличной от русской".
"В судебном заседании фигурант признал свою вину в инкриминируемых преступлениях", - сказал РИА Новости источник.
Судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Петербурге арестовали участницу террористической организации
31 декабря 2025, 13:58
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияСимферопольOpel Astra
 
 
