https://ria.ru/20260126/krym-2070302413.html
В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из ненависти к евреям
В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из ненависти к евреям - РИА Новости, 26.01.2026
В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из ненависти к евреям
Подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации "NS/WP"*, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:25:00+03:00
2026-01-26T12:25:00+03:00
2026-01-26T12:25:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
симферополь
opel astra
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345622_0:26:3204:1828_1920x0_80_0_0_35a40c99abc5f71930c2846769b224ab.jpg
https://ria.ru/20251015/krym-2048441372.html
https://ria.ru/20251231/peterburg-2065839181.html
республика крым
россия
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345622_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_87db741e959ddacf2b936474e2bc56ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, симферополь, opel astra
Происшествия, Республика Крым, Россия, Симферополь, Opel Astra
В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из ненависти к евреям
В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из-за ненависти к евреям
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв - РИА Новости. Подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации "NS/WP"*, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве ненависти к евреям, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Южный окружной военный суд приступил к слушанию материалов дела в отношении 17-летнего жителя Крыма. Ему инкриминируют статьи об участии в деятельности террористической организации и умышленном уничтожении чужого имущества.
По информации правоохранителей, в конце 2024 - начале 2025 года подросток вступил в террористическую организацию "NS/WP"*. После этого он купил у неизвестного пусковое устройство, схожее по механизму действия с огнестрельным оружием, и патроны к нему.
Как следует из обвинительного заключения, 9 января 2025 года фигурант, "действуя по мотиву национальной ненависти к лицам еврейской национальности, к которым относил Губанова... произвел не менее трех выстрелов в сторону автомобиля" его супруги. Ущерба его действия не нанесли, поскольку автомобиль был без стекол, по которым он стрелял.
После этого 15 февраля фигурант в Симферополе слил из бензобака мопеда около 1 литра бензина, облил им автомобиль Opel, которым пользовался Губанов, и поджег его. Данную "акцию" он провел также "для устрашения лица национальности, отличной от русской".
"В судебном заседании фигурант признал свою вину в инкриминируемых преступлениях", - сказал РИА Новости источник.
Судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме.
* Запрещенная в России террористическая организация.