В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из ненависти к евреям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв - РИА Новости. Подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации "NS/WP"*, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве ненависти к евреям, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Южный окружной военный суд приступил к слушанию материалов дела в отношении 17-летнего жителя Крыма. Ему инкриминируют статьи об участии в деятельности террористической организации и умышленном уничтожении чужого имущества.

По информации правоохранителей, в конце 2024 - начале 2025 года подросток вступил в террористическую организацию "NS/WP"*. После этого он купил у неизвестного пусковое устройство, схожее по механизму действия с огнестрельным оружием, и патроны к нему.

Как следует из обвинительного заключения, 9 января 2025 года фигурант, "действуя по мотиву национальной ненависти к лицам еврейской национальности, к которым относил Губанова... произвел не менее трех выстрелов в сторону автомобиля" его супруги. Ущерба его действия не нанесли, поскольку автомобиль был без стекол, по которым он стрелял.

После этого 15 февраля фигурант в Симферополе слил из бензобака мопеда около 1 литра бензина, облил им автомобиль Opel, которым пользовался Губанов, и поджег его. Данную "акцию" он провел также "для устрашения лица национальности, отличной от русской".

"В судебном заседании фигурант признал свою вину в инкриминируемых преступлениях", - сказал РИА Новости источник.

Судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме.