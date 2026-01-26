https://ria.ru/20260126/kreml-2070342686.html
Кремль не получал ответ США на идею передать миллиард долларов в Совет мира
Кремль не получал ответ США на идею передать миллиард долларов в Совет мира
Кремль пока не слышал публичной реакции США на предложение России передать 1 миллиард долларов из замороженных активов в "Совет мира", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.01.2026
Кремль не получал ответ США на идею передать миллиард долларов в Совет мира
