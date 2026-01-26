Рейтинг@Mail.ru
Кремль не получал ответ США на идею передать миллиард долларов в Совет мира
15:18 26.01.2026
Кремль не получал ответ США на идею передать миллиард долларов в Совет мира
сша, россия, палестина, дмитрий песков, дональд трамп, совет мира по газе, владимир путин
США, Россия, Палестина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Совет мира по Газе, Владимир Путин
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Кремль пока не слышал публичной реакции США на предложение России передать 1 миллиард долларов из замороженных активов в "Совет мира", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины.
"Пока мы никакой публичной реакции на этот счет не слышали", - сказал Песков журналистам.
