Кремль положительно оценил переговоры по Украине в Абу-Даби
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Кремле положительно оценивают переговоры делегаций от России, США и Украины в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я не стал бы говорить, что там было дружелюбие, вряд ли это возможно на нынешней стадии. <...> Было бы ошибочно рассчитывать на высокую результативность первых контактов. Cложные вопросы на повестке дня. <...> Но если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить", — отметил он.
При этом Москва не будет публично обсуждать темы, затронутые на этих встречах.
"Ни для кого не секрет, и это последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью формулы Анкориджа, конечно, имеет для российской стороны принципиальную значимость", — подчеркнул Песков.
Российские представители отстаивают интересы страны и постоянно докладывают Владимиру Путину о достигнутых результатах.
"Оно (продолжение переговоров. — Прим. ред.) на следующую неделю запланировано", — добавил он.
В субботу в ОАЭ
завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана Соединенных Штатов
. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа
Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ
должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.