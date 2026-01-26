Кремль положительно оценил переговоры по Украине в Абу-Даби

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Кремле положительно оценивают переговоры делегаций от России, США и Украины в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я не стал бы говорить, что там было дружелюбие, вряд ли это возможно на нынешней стадии. <...> Было бы ошибочно рассчитывать на высокую результативность первых контактов. Cложные вопросы на повестке дня. <...> Но если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить", — отметил он.

При этом Москва не будет публично обсуждать темы, затронутые на этих встречах.

"Ни для кого не секрет, и это последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью формулы Анкориджа, конечно, имеет для российской стороны принципиальную значимость", — подчеркнул Песков.

Российские представители отстаивают интересы страны и постоянно докладывают Владимиру Путину о достигнутых результатах.

"Оно (продолжение переговоров. — Прим. ред.) на следующую неделю запланировано", — добавил он.

Переговоры в Абу-Даби

мирного плана Соединенных Штатов . Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. В субботу в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.