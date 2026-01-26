Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху рассказал, когда Израиль откроет КПП "Рафах"
01:24 26.01.2026
Нетаньяху рассказал, когда Израиль откроет КПП "Рафах"
2026-01-26T01:24:00+03:00
2026-01-26T01:24:00+03:00
Нетаньяху рассказал, когда Израиль откроет КПП "Рафах"

© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. Израиль откроет КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта после завершения текущей операции по поиску тела последнего израильского заложника, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
В канцелярии подчеркнули, что в рамках плана президента США Дональда Трампа из 20 пунктов Израиль согласился на ограниченное открытие КПП "Рафах" — исключительно для прохода людей и при полном израильском механизме контроля.
Николай Младенов - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Высокий представитель "Совета мира" по Газе приедет в Израиль, пишет Axios
Вчера, 22:09
"В эти часы силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят целенаправленную с использованием всей разведывательной информации, полученной в рамках усилий по поиску и возвращению погибшего заложника, старшего сержанта Рана Гвили... По завершении операции и в соответствии с договорённостями с США Израиль откроет КПП "Рафах", - говорится в сообщении для прессы.
Отмечается, что решение открыть погранпереход было обусловлено возвращением всех живых заложников и полным выполнением палестинским движением ХАМАС усилий по их поиску и возвращению всех погибших заложников.
Глава палестинского комитета технократов по управлению сектором Газа Али Шаас заявил в четверг, что КПП "Рафах" будет открыт на следующей неделе. Этот КПП является единственным переходом сектора, который до войны в секторе Газа не контролировался Израилем. КПП играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи, эвакуации раненых и перемещении гражданского населения, а также используется международными организациями для ввоза жизненно необходимых грузов. Режим его работы неоднократно приостанавливался и возобновлялся в зависимости от ситуации с безопасностью, что напрямую отражалось на гуманитарной обстановке в Газе.
План Трампа из 20 пунктов по прекращению войны в Газе предусматривал возобновление работы КПП "Рафах" еще в октябре прошлого года, когда было достигнуто соглашение о прекращении огня. Издание Times of Israel отмечает, что Израиль стремился ограничить работу КПП только выездом жителей Газы, настаивая при этом на возвращении тела последнего павшего заложника и разоружении палестинского движения ХАМАС, прежде чем полностью ввести КПП в эксплуатацию.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
