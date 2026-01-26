https://ria.ru/20260126/kovach-2070336716.html
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева - РИА Новости, 26.01.2026
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева
Будапешт не собирается финансировать украинский конфликт и поддерживать Киев в дальнейшем, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X. РИА Новости, 26.01.2026
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева
Ковач: Венгрия не будет платить за конфликт и помогать Украине