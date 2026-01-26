Рейтинг@Mail.ru
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 26.01.2026
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева - РИА Новости, 26.01.2026
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева
Будапешт не собирается финансировать украинский конфликт и поддерживать Киев в дальнейшем, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X. РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
венгрия
золтан ковач
евросоюз
виктор орбан
в мире, украина, киев, венгрия, золтан ковач, евросоюз, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Венгрия, Золтан Ковач, Евросоюз, Виктор Орбан
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева

Ковач: Венгрия не будет платить за конфликт и помогать Украине

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Будапешт не собирается финансировать украинский конфликт и поддерживать Киев в дальнейшем, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.
"Давайте дадим понять Брюсселю: мы не будем платить! Мы не будем платить за российско-украинский конфликт. Мы не будем платить за поддержание функционирования Украины в течение следующих десяти лет. И мы больше не хотим оплачивать повышенные счета за коммунальные услуги из-за этого!" — написал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Украина заняла 20-е место в мире по уровню военной мощи
Вчера, 11:10
В январе премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия намерена собрать подписи под общенациональной петицией против планов Брюсселя выделить Украине 90 миллиардов евро.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СМИ: несколько лидеров ЕС выразили обеспокоенность из-за плана по Украине
Вчера, 10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВенгрияЗолтан КовачЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
