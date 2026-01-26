Корпус оборонного завода-банкрота "Роскосмоса" выставили на торги

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Корпус признанного банкротом Миасского машиностроительного завода (ММЗ, входит в структуру "Роскосмоса") выставлен на торги с начальной ценой более 2,6 миллиарда рублей, соответствующее сообщение Корпус признанного банкротом Миасского машиностроительного завода (ММЗ, входит в структуру "Роскосмоса") выставлен на торги с начальной ценой более 2,6 миллиарда рублей, соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе.

"На закрытые торги в форме конкурса единым лотом выставляется имущество должника – единый лот №15, в состав которого входит ограниченно оборотоспособное имущество должника стратегического предприятия, предназначенного для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации ... Начальная цена единого лота №15 составляет 2 649 785 453 руб. (НДС не облагается)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на продажу выставлен корпус №46 завода, входящие в его состав недвижимость и движимое имущество.

Заявки принимаются до 20 марта, торги начнутся 23 марта.