Корпус оборонного завода-банкрота "Роскосмоса" выставили на торги
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Корпус признанного банкротом Миасского машиностроительного завода (ММЗ, входит в структуру "Роскосмоса") выставлен на торги с начальной ценой более 2,6 миллиарда рублей, соответствующее сообщение опубликовано
на Федресурсе.
"На закрытые торги в форме конкурса единым лотом выставляется имущество должника – единый лот №15, в состав которого входит ограниченно оборотоспособное имущество должника стратегического предприятия, предназначенного для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации ... Начальная цена единого лота №15 составляет 2 649 785 453 руб. (НДС не облагается)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на продажу выставлен корпус №46 завода, входящие в его состав недвижимость и движимое имущество.
Заявки принимаются до 20 марта, торги начнутся 23 марта.
Указано, что ознакомиться с имуществом можно на месте, но, чтобы получить сведения, составляющие гостайну, у желающих это сделать должен быть допуск к совершенно секретным сведениям.