Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя
Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя - РИА Новости, 26.01.2026
Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя
Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" из-за сбоя системы бронирования переводит регистрацию пассажиров на альтернативные системы и регистрирует их вручную,... РИА Новости, 26.01.2026
2026
Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя
Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя системы