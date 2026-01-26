Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя
17:15 26.01.2026
Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя
Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя - РИА Новости, 26.01.2026
Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя
Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" из-за сбоя системы бронирования переводит регистрацию пассажиров на альтернативные системы и регистрирует их вручную
екатеринбург
екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя

Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя системы

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" из-за сбоя системы бронирования переводит регистрацию пассажиров на альтернативные системы и регистрирует их вручную, сообщила пресс-служба авиагавани.
"В настоящее время наблюдается сбой в работе систем бронирования авиакомпаний. Из-за этого данные пассажиров не подгружаются автоматически на наших стойках регистрации. Сотрудники аэропорта переводят регистрацию на альтернативные системы, а в отдельных случаях ведут регистрацию пассажиров вручную. Это занимает чуть больше времени", – говорится в сообщении.
В авиагавани отметили, что в зонах регистрации с пассажирами работают представители перевозчиков, а авиакомпании извещают пассажиров о возникшем сбое.
Сухой SuperJet 100-95 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
АТОР оценила долю бронирований авиабилетов в России через систему Leonardo
Екатеринбург Происшествия
 
 
