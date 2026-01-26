Ким Чен Ын руководил созданием скульптур в честь бойцов КНДР

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил процессом изготовления скульптурного комплекса, который планируется установить в музее подвигов бойцов Корейской народной армии (КНА), участвовавших в освобождении и разминировании Курской области, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В конце декабря президент РФ в своей новогодней поздравительной телеграмме лидеру КНДР назвал героизм военных КНДР в Курской области и работу корейских саперов по разминированию в РФ подтверждением дружбы и боевого братства двух стран. Путин также отметил, что России и КНДР удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.