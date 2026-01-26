https://ria.ru/20260126/kitaj-2070313176.html
Китайский эксперт рассказал о последствиях американских пошлин для Пекина
Китайский эксперт рассказал о последствиях американских пошлин для Пекина - РИА Новости, 26.01.2026
Китайский эксперт рассказал о последствиях американских пошлин для Пекина
Высокие пошлины США фактически ускорили диверсификацию внешней торговли и международного сотрудничества Китая, став драйвером ускорения технологической...
Китайский эксперт рассказал о последствиях американских пошлин для Пекина
Аналитик Лю Ин: пошлины США ускорили диверсификацию внешней торговли Китая
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Высокие пошлины США фактически ускорили диверсификацию внешней торговли и международного сотрудничества Китая, став драйвером ускорения технологической независимости КНР, заявила РИА Новости научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.
"Оглядываясь назад, можно сказать, что пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении таких стран, как Китай
, фактически ускорили диверсификацию внешней торговли и международного сотрудничества Китая, став движущей силой ускорения технологической независимости КНР", - заявила Лю Ин.
Она отметила, что по итогам 2025 года китайский экспорт продемонстрировал диверсифицированную тенденцию развития, так как несмотря на резкое снижение торговли с США
почти на 20% из-за высоких пошлин, торговля со странами АСЕАН, ЕС
и участниками инициативы "Один пояс, один путь" выросла.
"Высокие пошлины ускорили диверсификацию экспорта. Несмотря на снижение объемов торговли с США, экспорт в страны Латинской Америки
, Европы
, Африки
и Азии
увеличился", - добавила аналитик.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года. Экспорт Китая по итогам минувшего года вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов.
Товарооборот КНР со странами-участницами АСЕАН вырос на 7,4% и составил 1,054 триллиона долларов, с ЕС - вырос на 5,4%, до 828,117 миллиарда долларов, с США - снизился на 18,7%, до 559,747 миллиарда долларов. Торговля со странами Латинской Америки за отчетный период выросла на 5,9% и составила 549,04 миллиарда долларов, с государствами Африки - увеличилась на 17,7%, до 348,052 миллиарда долларов.
Товарооборот Китая со странами, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", за 2025 год вырос на 5,7% и достиг 3,298 триллиона долларов, а с участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП)
- вырос на 4,7%, до 1,935 триллиона долларов.