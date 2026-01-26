Рейтинг@Mail.ru
Китайский эксперт рассказал о последствиях американских пошлин для Пекина - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/kitaj-2070313176.html
Китайский эксперт рассказал о последствиях американских пошлин для Пекина
Китайский эксперт рассказал о последствиях американских пошлин для Пекина - РИА Новости, 26.01.2026
Китайский эксперт рассказал о последствиях американских пошлин для Пекина
Высокие пошлины США фактически ускорили диверсификацию внешней торговли и международного сотрудничества Китая, став драйвером ускорения технологической... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:03:00+03:00
2026-01-26T13:03:00+03:00
в мире
китай
сша
латинская америка
евросоюз
всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (врэп)
реакция на пошлины сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151247/70/1512477045_0:261:5000:3074_1920x0_80_0_0_9aac728229b2e50eb5847df5fcb171ca.jpg
https://ria.ru/20260124/trump-2070085718.html
https://ria.ru/20260124/noak-2069644318.html
китай
сша
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151247/70/1512477045_279:0:4723:3333_1920x0_80_0_0_8f36af912f5a3c2129fb07091cfcc023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, латинская америка, евросоюз, всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (врэп), реакция на пошлины сша
В мире, Китай, США, Латинская Америка, Евросоюз, Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), Реакция на пошлины США
Китайский эксперт рассказал о последствиях американских пошлин для Пекина

Аналитик Лю Ин: пошлины США ускорили диверсификацию внешней торговли Китая

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Высокие пошлины США фактически ускорили диверсификацию внешней торговли и международного сотрудничества Китая, став драйвером ускорения технологической независимости КНР, заявила РИА Новости научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.
"Оглядываясь назад, можно сказать, что пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении таких стран, как Китай, фактически ускорили диверсификацию внешней торговли и международного сотрудничества Китая, став движущей силой ускорения технологической независимости КНР", - заявила Лю Ин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем
24 января, 17:13
Она отметила, что по итогам 2025 года китайский экспорт продемонстрировал диверсифицированную тенденцию развития, так как несмотря на резкое снижение торговли с США почти на 20% из-за высоких пошлин, торговля со странами АСЕАН, ЕС и участниками инициативы "Один пояс, один путь" выросла.
"Высокие пошлины ускорили диверсификацию экспорта. Несмотря на снижение объемов торговли с США, экспорт в страны Латинской Америки, Европы, Африки и Азии увеличился", - добавила аналитик.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года. Экспорт Китая по итогам минувшего года вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов.
Товарооборот КНР со странами-участницами АСЕАН вырос на 7,4% и составил 1,054 триллиона долларов, с ЕС - вырос на 5,4%, до 828,117 миллиарда долларов, с США - снизился на 18,7%, до 559,747 миллиарда долларов. Торговля со странами Латинской Америки за отчетный период выросла на 5,9% и составила 549,04 миллиарда долларов, с государствами Африки - увеличилась на 17,7%, до 348,052 миллиарда долларов.
Товарооборот Китая со странами, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", за 2025 год вырос на 5,7% и достиг 3,298 триллиона долларов, а с участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - вырос на 4,7%, до 1,935 триллиона долларов.
Учения Народно-освободительной армии и ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Тихоокеанский рубеж. Что Китай приготовил для США на море
24 января, 08:00
 
В миреКитайСШАЛатинская АмерикаЕвросоюзВсеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП)Реакция на пошлины США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала