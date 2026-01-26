Китайский эксперт рассказал о последствиях американских пошлин для Пекина

Согласно данным главного таможенного управления КНР, общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года. Экспорт Китая по итогам минувшего года вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов.

Товарооборот КНР со странами-участницами АСЕАН вырос на 7,4% и составил 1,054 триллиона долларов, с ЕС - вырос на 5,4%, до 828,117 миллиарда долларов, с США - снизился на 18,7%, до 559,747 миллиарда долларов. Торговля со странами Латинской Америки за отчетный период выросла на 5,9% и составила 549,04 миллиарда долларов, с государствами Африки - увеличилась на 17,7%, до 348,052 миллиарда долларов.