В Кишиневе возобновили процесс по делу экс-депутата Таубер
В Кишиневе возобновили процесс по делу экс-депутата Таубер - РИА Новости, 26.01.2026
В Кишиневе возобновили процесс по делу экс-депутата Таубер
Апелляционная палата Кишинева в понедельник возобновила рассмотрение процесса по делу против экс-депутата Марины Таубер, сообщает телеканал Moldova 1. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T19:39:00+03:00
2026-01-26T19:39:00+03:00
2026-01-26T19:39:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
марина таубер
евгения гуцул
кишинев
молдавия
гагаузия
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Марина Таубер, Евгения Гуцул
В Кишиневе возобновили процесс по делу экс-депутата Таубер
Апелляционная палата Молдавии возобновила рассмотрение дела экс-депутата Таубер
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева в понедельник возобновила рассмотрение процесса по делу против экс-депутата Марины Таубер, сообщает телеканал Moldova 1.
Суд Кишинева
30 сентября 2025 года заочно приговорил Таубер
к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. При этом она была оправдана в связи с обвинением во вмешательстве в дела правосудия. Приговор был оспорен и стороной защитой, и прокуратуры.
"В Апелляционной палате Кишинева возобновили рассмотрение дела Марины Таубер, судьи в понедельник рассмотрели доказательства, представленные адвокатами. Следующее слушание состоится в понедельник, 2 февраля", - сообщает телеканал.
Ранее сторона защиты Таубер выразила сожаление, что судебный процесс проходит формально, чтобы как можно скорее подтвердить решение суда первой инстанции.
Власти Молдавии
перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.