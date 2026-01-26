Рейтинг@Mail.ru
Киркоров погасил долг перед компанией "Культурная служба" - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/kirkorov-2070319893.html
Киркоров погасил долг перед компанией "Культурная служба"
Киркоров погасил долг перед компанией "Культурная служба" - РИА Новости, 26.01.2026
Киркоров погасил долг перед компанией "Культурная служба"
Представитель Филиппа Киркорова сообщил в арбитражном суде Москвы, что артист погасил основной долг перед столичным ООО "Культурная служба" в размере 4,5... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:32:00+03:00
2026-01-26T13:32:00+03:00
москва
воронеж
филипп киркоров
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037797887_0:48:2990:1730_1920x0_80_0_0_82566d46f16b35241def20c07de6f38e.jpg
https://ria.ru/20260125/sud-2070178426.html
https://ria.ru/20260122/balakovo-2069517065.html
москва
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037797887_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_05e624918656db8acfe26c991834a3c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, воронеж, филипп киркоров, происшествия
Москва, Воронеж, Филипп Киркоров, Происшествия
Киркоров погасил долг перед компанией "Культурная служба"

Киркоров выплатил 4,5 миллиона рублей компании "Культурная служба"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Представитель Филиппа Киркорова сообщил в арбитражном суде Москвы, что артист погасил основной долг перед столичным ООО "Культурная служба" в размере 4,5 миллиона рублей, стороны готовят мировое соглашение, по которому истец откажется от взыскания с Киркорова процентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам юриста Киркорова, стороны вступили в переговоры и "достигли понимания по всем пунктам". "Мы с руководством истца договорились, что по всем нашим задолженностям заключаем дополнительные соглашения, в том числе по тем, где народный артист является поручителем", - сказал представитель ответчика.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Суд рассмотрит иск охранника к Киркорову в феврале
25 января, 14:48
Он отметил, что "все условия согласованы по суммам". "Если мы подписываем… истец отказывается от части исковых требований, связанных со взысканием процентов. Что касается суммы основного долга, то мы ее перечислили, это сумма – 4,5 миллиона рублей", - сказал юрист артиста.
Представитель "Культурной службы" подтвердил, что основная задолженность погашена. Суд назначил основное заседание по делу на 18 марта. После заседания представитель Киркорова отказался пояснить РИА Новости, из каких правоотношений возникала задолженность.
Этот иск поступил в суд в октябре. В нем заявлено требование о взыскании с Киркорова около 7,7 миллиона рублей.
Столичное ООО "Культурная служба", занимавшееся организацией концертов Киркорова, уже судилось с исполнителем. В 2023 году компания потребовала взыскать с него около 4,6 миллиона рублей из-за отмены выступления в Воронеже. Рассмотрение того дела завершилось отказом истца от исковых требований на первом же заседании. Причины отказа не сообщались.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Обманутая жительница Балаково перевела "Киркорову" почти 100 тысяч рублей
22 января, 11:18
 
МоскваВоронежФилипп КиркоровПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала