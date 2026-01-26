https://ria.ru/20260126/kirkorov-2070319893.html
Киркоров погасил долг перед компанией "Культурная служба"
26.01.2026
Киркоров погасил долг перед компанией "Культурная служба"
Представитель Филиппа Киркорова сообщил в арбитражном суде Москвы, что артист погасил основной долг перед столичным ООО "Культурная служба" в размере 4,5... РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Представитель Филиппа Киркорова сообщил в арбитражном суде Москвы, что артист погасил основной долг перед столичным ООО "Культурная служба" в размере 4,5 миллиона рублей, стороны готовят мировое соглашение, по которому истец откажется от взыскания с Киркорова процентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам юриста Киркорова
, стороны вступили в переговоры и "достигли понимания по всем пунктам". "Мы с руководством истца договорились, что по всем нашим задолженностям заключаем дополнительные соглашения, в том числе по тем, где народный артист является поручителем", - сказал представитель ответчика.
Он отметил, что "все условия согласованы по суммам". "Если мы подписываем… истец отказывается от части исковых требований, связанных со взысканием процентов. Что касается суммы основного долга, то мы ее перечислили, это сумма – 4,5 миллиона рублей", - сказал юрист артиста.
Представитель "Культурной службы" подтвердил, что основная задолженность погашена. Суд назначил основное заседание по делу на 18 марта. После заседания представитель Киркорова отказался пояснить РИА Новости, из каких правоотношений возникала задолженность.
Этот иск поступил в суд в октябре. В нем заявлено требование о взыскании с Киркорова около 7,7 миллиона рублей.
Столичное ООО "Культурная служба", занимавшееся организацией концертов Киркорова, уже судилось с исполнителем. В 2023 году компания потребовала взыскать с него около 4,6 миллиона рублей из-за отмены выступления в Воронеже
. Рассмотрение того дела завершилось отказом истца от исковых требований на первом же заседании. Причины отказа не сообщались.