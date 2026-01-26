Киркоров погасил долг перед компанией "Культурная служба"

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Представитель Филиппа Киркорова сообщил в арбитражном суде Москвы, что артист погасил основной долг перед столичным ООО "Культурная служба" в размере 4,5 миллиона рублей, стороны готовят мировое соглашение, по которому истец откажется от взыскания с Киркорова процентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам юриста Киркорова , стороны вступили в переговоры и "достигли понимания по всем пунктам". "Мы с руководством истца договорились, что по всем нашим задолженностям заключаем дополнительные соглашения, в том числе по тем, где народный артист является поручителем", - сказал представитель ответчика.

Он отметил, что "все условия согласованы по суммам". "Если мы подписываем… истец отказывается от части исковых требований, связанных со взысканием процентов. Что касается суммы основного долга, то мы ее перечислили, это сумма – 4,5 миллиона рублей", - сказал юрист артиста.

Представитель "Культурной службы" подтвердил, что основная задолженность погашена. Суд назначил основное заседание по делу на 18 марта. После заседания представитель Киркорова отказался пояснить РИА Новости, из каких правоотношений возникала задолженность.

Этот иск поступил в суд в октябре. В нем заявлено требование о взыскании с Киркорова около 7,7 миллиона рублей.